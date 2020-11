Carolina del Norte atraviesa uno de sus momentos más álgidos en esta pandemia debido al alto número de contagios registrados alrededor del estado.

Los funcionarios de salud compartieron el jueves que tres personas más murieron por complicaciones del coronavirus relacionadas con una serie de eventos de convocatoria en una iglesia de Carolina del Norte el mes pasado.

Con los tres fallecimientos se elevó el número de muertos a 12 relacionados con los eventos de dicha organización religiosa.

Una iglesia convocó a diversos eventos masivos

Grandes multitudes asistieron a eventos en la United House of Prayer for All People en octubre en el oeste de Charlotte.

En ese tiempo, los rastreadores de contactos de salud pública y los funcionarios del condado de Mecklenburg han conectado 213 casos de COVID-19 con los eventos.

Dichos contagios incluyen asistentes y personas que estuvieron en contacto cercano con los participantes, según informó The Charlotte Observer.

10 muertes en Mecklenburg

De las muertes, 10 fueron del condado de Mecklenburg y dos del condado de Gaston, dijeron las autoridades en un comunicado.

En el Madison Saints Paradise South Senior Living, el departamento de salud del condado de Mecklenburg dijo que un brote relacionado ha provocado la muerte de dos residentes y 19 casos.

Ha habido solo cinco nuevas infecciones desde la semana pasada.

Propagación, preocupa

Razón por la que el director de Salud Pública de Mecklenburg, Gibbie Harris, informó recientemente que las exposiciones secundarias entre los asistentes a la iglesia han comenzado a disminuir debido al periodo de incubación del virus.

Pero no está claro hasta qué punto se extendieron los casos más allá de Charlotte.

Los funcionarios de Mecklenburg han notificado a los departamentos de salud de California, Georgia, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Washington, DC de los posibles riesgos de exposición entre los asistentes fuera del estado.