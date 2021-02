Super Bowl LV: Las tribunas estuvieron llenas de aficionados… de cartón

El Raymond James Stadium, sede del Super Bowl LV contó con tribunas llenas de aficionados… pero de cartón. Y es que la pandemia del COVID-19 de los 75 mil aficionados que puede albergar el estadio, solo 25 mil fueron ocupados por aficionados reales.

Fue así que para dar la impresión de que el local estaba completamente lleno, se colocaron miles de fotos de fans en las tribunas; además de mostrar color en las gradas marcaron el distanciamiento social entre los asistentes reales en el estadio.

Fue así que rodeados de fans irreales, 25 mil personas, dentro de las cuales se incluyeron a 7,500 trabajadores de la salud que fueron invitados especiales, se realizó uno de los eventos multitudinarios más grandes en Estados Unidos durante la pandemia.

Los médicos y trabajadores de la salud que asistieron al partido ya fueron vacunados previamente; además todos los asistentes pasaron por controles sanitarios, además de recibir un paquete que contiene una mascarilla con el logo del juego, cinco toallas desinfectantes y una botella con gel antibacterial.

The #NFL is providing all 25,000 fans with these free PPE kits upon arrival at the stadium for #SBLV. All personnel and fans, including the 7,500 vaccinated health care heroes who are receiving free tickets from the NFL, will be required to wear face coverings through the game. pic.twitter.com/X4RrKuSj5c

— Brian McCarthy (@NFLprguy) February 2, 2021