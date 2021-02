Hay dos palabras que resuenan y representan los últimos 20 años de la NFL: “Tom Brady“. El quarterback nacido en San Mateo, California, consiguió su séptimo anillo del Super Bowl esta noche frente Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y acrecentó su reconocimiento como el más ganador en la historia de los emparrillados.

Lejos de Massachusetts, donde se encumbró como el “GOAT” (Greatest Of All Times/Más grande de todos los tiempos) con New England Patriots, Brady llegó a Tampa para imponer nuevos logros en la franquicia y en su carrera. En su primera temporada al frente los Bucs, Brady los guio a ganar su segundo Super Bowl en su historia tras el conseguido en la edición XXXVII en el 2002. Los de Florida se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en ganar un Super Tazón en casa.