Superman tendrá un relanzamiento con película de JJ Abrams

De acuerdo con el medio Deadline, Warner Bros Pictures y DC ya se encuentran trabajando en el relanzamiento de la cinta Superman y, según informó el medio, la cinta será una producción de JJ Abrams (Star Trek, Lost, Justice League Dark) y con guion de Ta-Nehisi.

Hasta el momento, de acuerdo con el medio especializado, no hay trama ni actores confirmados, pero aseguran que Henry Cavill está ansioso por regresar a interpretar este papel, que ya personificó en El Hombre de Acero (2013) y Batman vs Superman (2016).

La noticia se da a conocer en medio del próximo estreno de la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia que se estrenará en HBO Max en marzo y en el cual Henry Cavill también da vida a Superman.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El reboot de Superman se realizará bajo la producción del estudio Bad Robot, de JJ Abrams, que ha producido proyectos como Alis, Lost, Six Degrees, Person of Interest, Believe y Westworld.

Aunque no se ha confirmado qué actores formarán parte del proyecto, algunos usuarios en redes señalan que el nuevo protagonista podría ser afroamericano.