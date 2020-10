Supervisor del Distrito de Conservación de Suelo y Agua: ¿Cuáles son sus prioridades?

Los candidatos a supervisor del Distrito de Conservación de Agua y Suelo del Condado de Mecklenburg respondieron preguntas por WFAE y La Noticia sobre por qué deberían ser elegidos (o reelegidos).

Gregory Denlea

Explique cómo su experiencia ayudará mejor al Distrito de Conservación de Agua y Tierra de Mecklenburg.

Las acciones comerciales que afecten negativamente al medio ambiente deben mitigarse con prácticas de conservación. Los objetivos comerciales y las metas de conservación del medio ambiente deben estar alineados a lo largo del continuo para garantizar que sirvamos como administradores para las generaciones futuras. Soy un líder de transformación y un comunicador superlativo capaz de triunfar mañana en áreas en las que hoy estamos políticamente divididos.

He vivido experiencia en proyectos de conservación de tierra y agua. Trabajando con el Cuerpo de Conservación de California trabajé en proyectos de conservación de agua, construcción y mantenimiento de senderos de parques nacionales, extinción de incendios forestales en tierras salvajes y proyectos de conservación urbana (por ejemplo, plantación de árboles).

Tengo un título de maestría reciente y relevante en evaluación ambiental de la Universidad Estatal de Carolina del Norte; completé mi maestría en ciencias en 2014 con el Estado de Carolina del Norte, donde estudié evaluación ambiental. También tengo una licenciatura en ciencias en ciencias ambientales de la Universidad Estatal de Washington.

16 años enseñando ciencias ambientales a nivel universitario: he enseñado cursos de ciencias ambientales a estudiantes universitarios desde 2004 en la Universidad de Phoenix

en la Universidad de Phoenix 30 años de experiencia en administración y gobierno: he trabajado en múltiples industrias y actualmente sirvo en múltiples juntas en nuestra comunidad

Soy un miembro activo en la comunidad y sirviente en la iglesia – soy voluntario, canto en el coro, canto y doy clases de formación en la fe a nuestros jóvenes.

¿Cuáles son sus planes para ayudar mejor a su distrito y condado con la prevención de la erosión y la contaminación del agua y la tierra?

Seré un participante activo con el Comité de Drenaje de Aguas Pluviales de Charlotte Mecklenburg.

Como su Supervisor de Suelo y Conservación del Distrito encargado de la conservación de los recursos naturales, maximizaré la captura y el gasto de fondos estatales y federales para:

la restauración de nuestros humedales locales

la limpieza de nuestras vías fluviales locales

la preservación de nuestras tierras de cultivo y hábitats naturales

la educación de los miembros de nuestra comunidad sobre la conservación.

También sirvo como conexión principal entre grupos conservacionistas como el Sierra Club y organizaciones locales, estatales y federales al priorizar iniciativas y desarrollar/comunicar nuestros objetivos comunes. Bajo el Memorando de Acuerdo firmado por la Asociación de Distritos de Conservación de Tierra y Agua de Carolina del Norte NCASWCD (que incluye el Condado de Mecklenburg) colaboramos, comunicamos y ejecutamos programas junto con las siguientes organizaciones:

Comisión de Conservación de Agua y Tierra de Carolina del Norte

Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte – División de Conservación de Suelo y Agua

Asociación de Empleados del Distrito de Conservación de Carolina del Norte

Fundación NC para la Conservación del Agua y el Suelo, Inc.

Asociación de Desarrollo y Conservación de Recursos de Carolina del Norte (NCRCDA)

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) – Servicio de Conservación de Recursos Naturales

¿Cuáles son sus planes para ayudar a los agricultores locales en el condado de Mecklenburg?

El SWCD es una subdivisión del estado de Carolina del Norte (NC) y se agrupa bajo la Asociación de Distritos de Agua y Suelo de Carolina del Norte. El puesto de supervisor de distrito es un puesto de gobierno local no partidista y no remunerado. El condado de Mecklenburg es único de otros SWCD (hay 96 distritos SWCD en nuestro estado) porque nuestro condado es predominantemente urbano. Tradicionalmente, el SWCD ha apoyado programas de participación en los costos rurales. Mi candidatura para supervisor de distrito propone transformar nuestro SWCD a través de la educación, la comunicación y la colaboración.

¿Qué desea que la gente sepa sobre lo que hace el Distrito de Conservación de Agua y Suelo por el condado de Mecklenburg y qué debería hacer para avanzar?

Como miembro de la junta, mi trabajo complementará el trabajo del personal profesional al proporcionar un buen gobierno de nuestro distrito, comprender el desarrollo y la utilización de los recursos del personal, y hacer campaña para ampliar los fondos del distrito. Nuestro distrito fue el primer distrito en crear la posición de un conservacionista urbano. Creo que deberíamos tener varias conservaciones urbanas en nuestro personal en este momento. Como profesor, también entiendo cómo promover la educación en la comunidad y trabajaré incansablemente para asegurar que todos y cada uno de los niños de nuestro distrito escolar reciban una educación sobre la conservación del medio ambiente.

Mi objetivo como supervisor del Distrito de Conservación de Suelo y Agua (SWCD) es promover la educación ambiental, desarrollar programas de costos compartidos para la agricultura urbana y asociarme con el gobierno para generar fondos adicionales. Continuaremos la administración en nuestra comunidad con la limpieza y conservación de nuestras vías fluviales locales. Bajo mi liderazgo, puede esperar que su SWCD amplíe las oportunidades urbanas para la producción de microvegetales y granjas hidropónicas y de peces en el condado de Mecklenburg.

David Michael Rice El

candidato no respondió

Rich George

Explique cómo su experiencia ayudará mejor al Distrito de Conservación de Agua y Suelo de Mecklenburg.

Mi experiencia y pericia profesional y personal me impulsa y califica para servir como Supervisor del Distrito de Conservación de Agua y Suelo de Mecklenburg (MS & WCD). Específicamente, mi plan estratégico “E * O * S: UN NUEVO AMBIENTE PARA EL MEDIO AMBIENTE DE MECKLENBURG” brindará: 1) acceso EQUITATIVO a los recursos naturales para todos; 2) uso ÓPTIMO de los recursos naturales para la agricultura, vivienda, recreación e industria; y 3) Manejo SOSTENIBLE de los recursos naturales.

Primero, soy un ecologista apasionado que lucha para proteger el planeta y sus habitantes de nuestra crisis climática que amenaza la vida. Como miembro certificado del Cuerpo de Liderazgo Climático de VP Al Gore, estoy equipado con experiencia global basada en la investigación científica más reciente y líder. Como residente de Mecklenburg desde hace 10 años, estoy lleno de energía para proteger nuestro medio ambiente local. Como tributo a mi difunta prometida, me siento inspirado a defender la biodiversidad que sustenta la vida, especialmente los animales y plantas indefensos.

En segundo lugar, soy el producto de las pequeñas granjas de mi familia en el centro de PA. Como alguien que confió en la tierra para sobrevivir, aprecio profundamente la tierra fértil, el aire fresco y el agua limpia. Como alguien que creció cazando animales y cultivando frutas y verduras para comer, comprendo claramente la importancia de los alimentos frescos y saludables. Como alguien que vio innumerables granjas convertidas en almacenes comerciales y desarrollo residencial, apoyo firmemente a la agricultura local que lucha contra los conglomerados mundiales de alimentos.

En tercer lugar, soy un agente de cambio poderoso, pero práctico. Como estratega de marca para compañías Fortune 100, lidero cambios significativos que impactan positivamente a las organizaciones resistentes al cambio al establecer objetivos de grupo que se comunican de manera clara, consistente y convincente. Como propietario de tres pequeñas empresas, he prestado servicios a clientes que van desde pequeños parques de casas móviles en Carolina del Norte hasta empresas multinacionales. Como formador de equipos eficaz, optimizo los presupuestos para maximizar el impacto.

¿Cuáles son sus planes para ayudar mejor a su distrito y condado con la prevención de la erosión y la contaminación del agua y el suelo?

Sin autoridad reguladora y financiamiento limitado, MS & WCD se enfoca en la estabilización de arroyos (es decir, asociaciones público-privadas para detener la erosión en las parcelas individuales de los propietarios) en lugar de una restauración de arroyos más completa y costosa. El Distrito apoya en gran medida a otras agencias de Mecklenburg (por ejemplo, CharMeck Storm Water Services) principalmente responsables de la calidad del suelo y el agua.

Como Supervisor, ayudaré a expandir el impacto de MS & WCD en la calidad del suelo y el agua al: 1) buscar mayores fondos de fuentes locales, estatales y federales; 2) implementar de manera efectiva y eficiente los proyectos del Condado, utilizando la autoridad laboral aprobada recientemente por la legislatura de Carolina del Norte; y 3) crear conciencia sobre los contaminantes más peligrosos de nuestro condado: plásticos y microplásticos de un solo uso (nurdles, PFA).

¿Cuáles son sus planes para ayudar a los agricultores locales en el condado de Mecklenburg?

MS & WCD pueden ayudar mejor a los agricultores del condado al expandir el apoyo a las granjas y jardines urbanos, mientras continúan los programas exitosos que apoyan las granjas rurales tradicionales. El apoyo urbano ampliado requerirá trabajar con funcionarios estatales y federales para ampliar la definición actual de explotación agrícola basada en las ganancias (cualquier establecimiento en el que se vendieran o se venderían normalmente $1,000 o más de productos agrícolas durante el año) para incluir personal, de pequeña escala agricultura.

Como Supervisor de MS & WCD, la seguridad alimentaria será mi máxima prioridad, especialmente en áreas sin acceso a productos frescos (es decir, desiertos alimentarios) ya que nuestro sistema alimentario actual ha separado a las personas de sus alimentos, con consecuencias desastrosas. Empoderar a las pequeñas granjas y jardines urbanos para que crezcan, preparen y disfruten de su propia comida, como lo hizo mi familia en sus pequeñas granjas de AP, mejorará la salud física y económica de los residentes al conectarlos con alimentos frescos y saludables.

Con un poder regulatorio limitado, MS & WCD debe usar sus incentivos voluntarios y su plataforma pública para educar, entusiasmar y empoderar a los residentes sobre su relación con los alimentos y con el suelo rico y el agua limpia necesarios para cultivarlos. Idealmente, la tierra urbana disponible en comunidades desfavorecidas se recuperará y utilizará para uso agrícola, con apoyo educativo y financiero para ayudar a los residentes a comprender:

1. ¿Dónde se origina mi comida?

Los residentes del condado saben que su comida proviene principalmente de las tiendas de abarrotes, pero muchos tienen poca idea de cómo llegó allí (por ejemplo, tocino de cerdos, aguacates de árboles, arándanos de arbustos). Los productores comerciales de alimentos han aprovechado cada vez más esta laguna de conocimientos con fines de lucro, a menudo a expensas de la salud de los consumidores.

2. ¿Por qué es importante mi comida?

Las dietas deficientes conducen a una mala salud, especialmente cuando los residentes del condado pueden no ser conscientes de que los alimentos procesados ​​están cargados de grasas y azúcares. Estos aditivos pasados ​​por alto son los principales contribuyentes a la obesidad potencialmente mortal, mientras que los virus zoonóticos mortales (incluido COVID-19) crecen a partir de una cadena de suministro de alimentos global sobrecargada.

3. ¿Cómo puedo cultivar mi propia comida?

Los residentes del condado, especialmente en los desiertos alimentarios, deben estar equipados con las herramientas necesarias para cultivar productos frescos y saludables: capacitación y educación en micro agricultura, equipos y suministros, y acceso a la tierra del vecindario. Naturalmente, esta producción de alimentos depende de los esfuerzos existentes de salud del suelo y calidad del agua de MS & WCD.

¿Qué desea que la gente sepa sobre lo que hace el Distrito de Conservación de Agua y Suelo por el condado de Mecklenburg y qué debería hacer para avanzar?

A nivel local, MS & WCD colabora principalmente con organizaciones e individuos del condado para proteger los recursos naturales de Mecklenburg ofreciendo incentivos voluntarios. Además, MS & WCD asegura y distribuye fondos de agencias estatales y federales, principalmente programas estatales de calidad del agua y programas federales de salud del suelo, y aboga por cambios de políticas y fondos que beneficien la promoción y protección ambiental del condado de Mecklenburg.

Mi experiencia profesional como estratega de marca al servicio de compañías Fortune 100 es ideal para complementar el trabajo de MS & WCD hasta la fecha. Específicamente, estas habilidades me permitirán definir y entregar:

Planificación Estratégica que impulsa la actividad de MS y WCD al: a) definir una hoja de ruta clara hacia el éxito; b) desarrollar una base de datos completa que combine la información existente en un único recurso de búsqueda para facilitar la toma de decisiones basada en hechos; y c) detallar los aportes de las partes interesadas necesarios para proteger y promover los recursos de Mecklenburg.

Asociaciones Estratégicas que maximizan la visibilidad, el financiamiento y el impacto de MS y WCD mediante: a) la coordinación de planes ambientales con la ciudad de Charlotte para complementar la reducción de carbono del SEAP; b) colaborar con las partes interesadas para solicitar conocimientos y experiencia; y c) comunicarse de forma clara, coherente y convincente, que lleve a un entendimiento y objetivos comunes.

Prioridades Estratégicas que cumplen los objetivos de la EM y la WCD, que incluyen: a) la salud del suelo necesaria para volver a conectar a los residentes del condado con alimentos frescos y saludables, especialmente en comunidades desfavorecidas; b) calidad del agua enfocada en la contaminación de plástico y microplástico de un solo uso, en conjunto con las agencias del condado y la ciudad; y c) infraestructura verde para estimular la formación y la creación de empleo.

Duncan St. Clair

Explique cómo su experiencia ayudará mejor al Distrito de Conservación de Agua y Suelo de Mecklenburg.

Durante décadas, el cielo de Mecklenburg es el límite del crecimiento y el desarrollo nos ha beneficiado bastante bien. Pero hoy, el enorme costo de nuestros recursos naturales y ecológicos a expensas de un crecimiento ilimitado nos hace detenernos a preguntarnos más que nunca: ¿Tiene que ser así? Así que piense: justo cuando comenzamos a comprender cuán invaluable es el dosel de nuestros árboles para Mecklenburg, y lo será, ahora estamos comenzando a preguntarnos cuándo desaparecieron todas las granjas.

Como residente, ¡la necesidad de mantener el dosel de nuestros árboles no escatima en gastos! Imagine la priorización y financiación de la Junta de Tierra y Aguas del control de la erosión en la propiedad privada para el mantenimiento de árboles. En muchos sentidos, el mantenimiento de los árboles es el paradigma para prevenir la erosión de los arroyos. Ahora imagine una expansión dramática y sin precedentes de granjas urbanas y micro granjas para animar a los residentes de todos los bolsillos y comunidades de Mecklenburg a cultivar alimentos. Veo una Junta de Suelo y Agua cambiando su enfoque para revelar lo que Mecklenburg necesita: la conservación del suelo y el agua reinventada, rediseñada y revitalizada en 2020.

¿Cuáles son sus planes para ayudar mejor a su distrito y condado con la prevención de la erosión y la contaminación del agua y el suelo?

Proporcionar incentivos e inventar nuevas asociaciones para un apoyo generalizado de la preservación del dosel de los árboles, cuyos resultados de iniciativas de conservación y mantenimiento benefician a todos los residentes, las cuencas hidrográficas y la salud del suelo. La preservación del dosel de los árboles conserva y protege todos los recursos naturales, incluidos el suelo y el agua, disminuyendo así la erosión. La proliferación y la prominencia de las granjas urbanas y microempresas excluye el desperdicio de siglos de conservación del suelo y el agua cuando las organizaciones, los residentes y otros se asocian para cultivar alimentos.

Facilitar la integración de micro fincas urbanas en todas las áreas de Mecklenburg y el manejo efectivo de la copa de los árboles significa coordinación con muchas ciudades, vecindarios, negocios y, ciertamente, residentes, ¡y la Junta de Tierra y Aguas es la mejor para liderar! Piense en un golpe de gallina en el patio trasero y su valor para la salud y el bienestar económicos de los residentes. ¡Piense en arbolistas certificados con la experiencia necesaria para defender el esfuerzo! Piense en cómo cada residente debería experimentar una Junta de Suelo y Agua de Mecklenburg increíblemente integrada, en funcionamiento sólido y notablemente enfocada que trabaja para ayudarlos con la conservación del suelo y el agua de maneras distintivas, asequibles y fácilmente manejables que mejoran los recursos económicos para los vecindarios; se extiende más allá de los límites del condado;

¿Cuáles son sus planes para ayudar a los agricultores locales en el condado de Mecklenburg?

¡Amplíe los recursos de la Junta de Conservación de Suelo y Agua no solo para preservar, sino también para agregar granjas en el condado de Mecklenburg! Casi todas las granjas que una vez conocí son ahora una hilera de casas, estacionamientos, centros comerciales, etc. Además, en casi todos los lugares a los que vas, solía haber una granja. Nuestro enfoque en la preservación de las grandes granjas ha perdido de vista los detalles: el panorama general es servir mejor a todos los residentes de Mecklenburg y sintetizar las necesidades actuales al reinventar las posibilidades. Ingrese a microgranjas y granjas urbanas: golpes de pollo, jardines comunitarios, escolares y de patio trasero. Cosechar vegetales y relacionarse con los vecindarios. Un huerto o incluso una granja de árboles. El crecimiento de la prominencia de las granjas micro y urbanas encaja mejor con el futuro de la agricultura del condado de Mecklenburg: un plan integral para ayudar a los agricultores locales en el condado de Mecklenburg creando literalmente más agricultores,

¿Qué desea que la gente sepa sobre lo que hace el Distrito de Conservación de Agua y Suelo por el condado de Mecklenburg y qué debería hacer para avanzar?

La Junta de Conservación de Suelo y Agua en el condado de Mecklenburg puede ser la piedra angular para unir el uso efectivo de la tierra entre nuestros entornos naturales, suburbanos y urbanos únicos, contribuyendo en última instancia con beneficios económicos y de salud para los vecindarios y los residentes. Puede ser la agencia más influyente que defiende la preservación del dosel de los árboles. Puede enfocarse en aumentar el número de micro fincas urbanas. Puede ser más eficaz tanto en el cambio como en la conservación. Al ampliar sus prioridades, adoptar nuevos programas e innovar en la conservación en el condado de Mecklenburg, Soil and Water puede mejorar la calidad de vida de todos los residentes.