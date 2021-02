Surge preocupación de contagios después de celebraciones por el Super Bowl

Numerosos habitantes de Tampa participaron en multitudinarias celebraciones por la victoria de su equipo en el Super Bowl. Todos se mostraban apretujados y sin utilizar mascarilla, a pesar de las normas sanitarias impuestas por las autoridades para frenar la propagación del COVID-19.

“Es muy frustrante porque hemos trabajado muy duro en el tema”, expresó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, en conferencia de prensa el lunes. “A estas alturas en la lucha contra el COVID-19, hay cierto nivel de frustración cuando se ven ese tipo de cosas”.

Entre las medidas, se permitió un máximo de 25 mil personas en el estadio Raymond James, que usualmente tiene capacidad para 66 mil. Otro de los requisitos era la obligación de ponerse una mascarilla.

Unas 200 mil mascarillas fueron repartidas antes del partido y una mayoría de los asistentes y negocios atacaron las normas, aseveró la alcaldesa.

Pero afuera del estadio, donde los Buccaneers de Tampa Bay derrotaron a los Chiefs de Kansas City, se veía multitudes de personas juntas y sin mascarillas, gritando, abrazándose y colmando calles y bares.

Con la esperanza de evitar que el Super Bowl se convirtiera en un foco de contagio, Castor firmó una orden ejecutiva haciendo obligatorio el uso de cubrebocas, incluso al aire libre. También exhortó a los fanáticos a celebrar el resultado del partido con sentido de responsabilidad.

Thousands of fans continue to party in the streets of Tampa Bay #SBLV pic.twitter.com/BosAE6Xp9F

— BroBible (@BroBible) February 8, 2021