Susana Diaz, apoya a pacientes latinas durante su mamografía

Realizarse una mamografía en un país que no es el suyo puede ser muy difícil para muchas mujeres latinas. Para ayudarlas a navegar ese momento de una mejor manera está Susana Díaz. Ella es coordinadora bilingüe de pacientes latinas en Novant Health Cancer Institute.

“Hay pacientes que hablan inglés pero prefieren tener un intérprete con ellas cuando se van a hacer una mamografía ya que se sienten más cómodas y sienten que se van a dar a entender mejor si tienen una pregunta”, comenta Díaz, quien lleva trabajando en el programa más de 13 años.

Díaz trabaja en el programa de detección temprana de cáncer en Novant Health. En éste se realizan mamografías, ultrasonidos, mamografías de diagnóstico y biopsias para mujeres que no cuentan con los recursos para realizarse el estudio.

Gracias al programa, se realizan más de 600 estudios al año. La unidad móvil para mamografías cuenta con tecnología 3D, la cual es la más avanzada.

La presencia de Susana es de gran apoyo para las pacientes latinas

Susana trata de acompañar a las pacientes en todas las etapas de proceso y también sabe que su presencia es de gran apoyo para ellas.

“Cuando estoy con algunas pacientes, el simple hecho de que volteen y me digan ‘yo no sé qué haría si estuviera sola’, o ‘¿qué voy a hacer ahora? ¿qué le voy a decir a mis hijos?’ me doy cuenta de la importancia de mi trabajo, comenta Susana, que lleva 27 años viviendo en Estados Unidos y es de origen peruano.

Díaz también se encarga de enseñar a las mujeres latinas sobre la importancia de la prevención.

“Hay muchas mujeres que me dicen que no se han hecho la mamografía porque dicen que duele. Yo no les puedo decir lo contrario, pero sí le digo que tenemos esta herramienta que puede encontrar el cáncer de manera temprana y sí les duele, será solo unos segundos”, comenta Díaz.

¿Cómo saber si calificas para una mamografía gratuita?

Novant Health ofrece mamografías gratuitas en el área de Charlotte, Carolina del Norte y sus alrededores. El servicio está disponible para mujeres de 40 a 74 años que no tengan seguro médico. Para calificar en el programa deben de contar con lo siguiente:

No presentar problemas actuales en los senos.

No haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Vivir en Mecklenburg o condados aledaños.

No tener seguro de salud y contar con pocos recursos económicos.

Tener un doctor primario o pertenecer a una clínica.

Aunque octubre es el mes en el que más mujeres se realizan los exámenes, los estudios están disponibles a lo largo del todo el año.

Para más información llame al (704) 384-8202