El amaño de partidos en el mundo de los deportes continúa, no importa que haya una pandemia y que las actividades tengan restricciones, esta mala práctica no descansa y hay atletas que no paran de hacer trampa.

En el mundo del tenis, el amaño de partidos es cosa de cada día, ha habido decenas de tenistas señalados y parece que es uno de los deportes preferidos para arreglar resultados en el mundo de las apuestas.

Suspenden de por vida a tenistas rusas por amaño de partidos

Ahora, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que dos tenistas rusas Sofia Dmitrieva y Alija Merdeeva, no tendrán derecho a actividades de por vida en el deporte, a raíz de una investigación por amaño de partidos.

Ambas tenistas, compañeras de dobles en dos de los partidos investigados, tienen prohibido permanentemente jugar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los órganos rectores del tenis, informó la ITIA en un comunicado.

No es un incidente el que es investigado

Merdeeva, que tenía el puesto 928 como su mejor clasificación individual y el 644 en la clasificación de dobles, estuvo involucrada en dos incidentes de amaño de partidos.

Por su parte, Dmitrieva, que llegó a ocupar los puestos 1191 y 939 en el ranking individual y de dobles de la WTA, estuvo involucrada en seis incidentes de amaño de partidos y, además, fue acusada de no cooperar con la investigación.

Las dos tenistas tuvieron que ser sancionadas por infringir el Programa Anticorrupción del Tenis.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis es un organismo independiente establecido por los organismos que rigen la disciplina para promover, alentar, mejorar y salvaguardar la integridad del tenis profesional en todo el mundo.