Suspenden la cuenta de Twitter de Paty Navidad

La actriz y cantante Paty Navidad se mantienen constantemente en las tendencias de redes sociales y es que la actriz de proyectos como La Fea Más Bella y El Manantial da opiniones controversiales y recientemente su cuenta de Twitter fue suspendida.

Entre sus publicaciones más recientes, la actriz había señalado que varios de sus familiares se habían curado del coronavirus tras consumir solamente té de guayaba y aspirina, por lo cual este podría ser uno de los motivos de la suspensión de su cuenta, al compartir información que no está verificada.

Recientemente, la actriz fue interceptada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde hizo más declaraciones polémicas y en donde había señalado que no le daba miedo que suspendieran sus redes sociales.

No me da miedo que me cancelen las cuentas, porque sabemos quiénes las manejan”, dijo la artista.