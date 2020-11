Han pasado 15 años desde que System Of A Down sacó su última canción, así es, más de una década y parece que fue ayer cuando todos brincaban, agitaban su cabello e intentaban cantar con toda la furia de Serj Tankian.

En aquel entonces, el Nü Metal y Hard Rock seguían entre las preferencias del público joven, canciones como “Lost In Hollywood” o “Radio/Video” se escuchaban con todo en las estaciones de radio, eran otros tiempos.

System Of A Down estrena par de canciones en apoyo a Armenia

Pero este viernes, System Of A Down revivió con el lanzamiento sorpresa de dos temas nuevos, “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”, canciones que muestran todo el poder y furia que siempre ha tenido el grupo de origen armenio.

No sabemos con certeza si estos dos temas vendrán incluidos en un nuevo álbum que trabaja la banda, o si es parte de una compilación de éxitos, pero el tener música nueva de System Of A Down siempre será grato para todos sus fans.

Todo esto es para recaudar fondos

Por otra parte, Serj Tankian comunicó su intención de recaudar fondos con ambos temas, para las víctimas del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno Karabaj.

Armenia Fund será la receptora del dinero generado por la descarga de estos temas, que han sido escritas y producidas por el guitarrista de la banda, Daron Malakian.

“Probablemente somos la única banda de rock que tiene gobiernos como enemigos, la única banda de rock que está en guerra, así que escribí estas canciones para levantar la moral de nuestras tropas y de los armenios de todo el mundo”, señaló Malakian en un comunicado.

¿Qué es Nagorno Karabaj?

Recordemos que Nagorno Karabaj es un enclave armenio en territorio azerbaiyano, que formó parte de la Armenia soviética hasta su anexión por Azerbaiyán en 1921. Fue hasta 1988 cuando esta región se levantó en armas para ser parte de Armenia.

Después de esto, hubo una guerra que duró de 1991 a 1994 y últimamente el conflicto se ha envuelto en nuevos enfrentamientos.

¿Quiénes son System Of A Down, la banda de Hard Rock y Nü Metal?

Serj Tankian y Daron Malakian formaron System Of A Down en 1994, en Los Angeles, California y son parte del movimiento Nü Metal y Hard Rock de inicios de este milenio junto a otras bandas como Linkin Park o Papa Roach.

En 1998 lanzaron su primer disco homónimo, “System of a down” (1998), pasando por “Toxicity” (2001), “Steal This Album” (2002, “Hypnotize” y “Mezmerize” (2005), tres de los cuales lograron llegar a lo más alto en las listas mundiales.

Se estima que System Of A Down vendió unas 40 millones de copias alrededor del mundo y seguramente con este lanzamiento, habrá otro éxito en ventas.