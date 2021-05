Taco Bell dará comida gratis esta noche por “Taco Moon”

La cadena de comida Taco Bell está celebrando “Taco Moon” y por ello dará comida gratis la noche de este martes 4 de mayo a toda persona que quiera un taquito.

La promoción coincide con el último cuarto de luna, que justamente tiene la figura de uno de sus tacos.

La promoción Taco Moon tendrá lugar entre las 8:00 PM y las 11:59 PM (hora local) y los clientes no necesitan comprar ningún alimento adicional para la comida gratis.

Si acudes a tu Taco Bell, podrás obtener un Crunchy Taco.

Sin embargo, si quieres tu taco fuera de ese horario, puedes hacerlo desde la aplicación o el sitio web de Taco Bell y recoger tu comida en una de sus tiendas.

De acuerdo con Taco Bell, la promoción del taco gratis con Taco Moon estará disponible en los cincuenta estados y en D.C.

El límite será de un Crunchy Taco por persona, hasta agotar existencias en las tiendas participantes.

