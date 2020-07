Aprende a buscar empleo en internet en taller virtual gratuito en español

¿Quiere aprender cómo buscar empleo y crear un perfil efectivo por Internet desde la comodidad de su casa? Un taller virtual gratuito y en español le puede ayudar.

La organización MIRA USA realizará un taller virtual denominado: “Estrategias para buscar empleo usando LinkedIn y Networking”, para este sábado 11 de julio a través de la plataforma Zoom.

De acuerdo con Luz Marina Martínez, directora de la sede de Charlotte de la organización, con el taller gratuito se busca preparar a los participantes para usar correctamente la red social profesional LinkedIn, y así sacarle el mejor provecho.

“Hoy en día el Internet es una herramienta usada ampliamente por las empresas y reclutadores en su búsqueda de candidatos para ocupar los empleos que tienen disponibles”, indicó Martínez.

Taller virtual gratuito

El taller que será impartido por Sofía Carreño, experta en comunicaciones digitales de la ciudad de Nueva York, quien abarcará en su presentación los siguientes temas:

• Cómo funciona LinkedIn, y conceptos básicos

• ¿Cómo crear un perfil efectivo?

• “Networking”

• Consejos para buscar empleo en época del COVID-19

Ayuda a la comunidad

Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, MIRA USA trasladó sus eventos presenciales al Internet, pero esto ha sido exitoso para la organización.

“Hemos realizado más de 20 webinars sobre diversos temas de interés, en los que hemos beneficiado más de 2,000 personas en estos últimos tres meses”, señaló Martínez.

La organización también ha realizado más de 70 videos para que se divulgue a través de sus redes sociales, sobre servicios y ayudas que se están ofreciendo a las comunidades alrededor del país, debido a la pandemia del COVID-19.

Taller: Estrategias para buscar empleo usando LinkedIn y Networking

Cuándo: Sábado 11 de julio

Hora: 11:00 a.m. (hora del este), 10:00 a.m. (hora centro) y 8:00 a.m. (hora del pacífico)

Plataforma: Zoom (pero debe bajar la aplicación a su computador o dispositivo móvil antes).

Inscripción: Para inscribirse ingrese aquí

Una vez inscrito recibirá un correo electrónico con las instrucciones para ingresar al webinar.

Más información

Ingrese aquí para más información sobre la organización MIRA USA