En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, la cantante infantil Tatiana lloró al recordar la tormentosa relación que vivió con su exesposo.

La relación que mantuvo con Andrés Puentes durante los 90 fue pública, sin embargo, es de las primeras veces que Tatiana cuenta todo lo que vivió.

De acuerdo con la cantante y conductora, ella tenía 16 años cuando conoció a Puentes, quien la contrató para cantar en un centro nocturno que él tenía en la Ciudad de México.

“La amiga de todos los niños”, como ha sido conocida, cuenta que años después de su separación, se enteró de que Puentes buscaba una relación con Tatiana para poder pagar sus deudas, por lo que solo esperaba a que ella cumpliera 18 años para formalizar una relación.

De esta forma, Tatiana contó cómo fue envuelta por el hombre que es 12 años mayor que ella:

Tatiana señala que su límite llegó cuando Puentes comenzó a ser agresivo con sus propios hijos y con la madre de la cantante, situación que la originaria de Monterrey ya no toleró.

La conductora tomó solo a sus hijos y brincó una barda después de menos de una semana de haber dado a luz para poder huir de esa relación. Tomó un taxi que la llevó de la Ciudad de México a Monterrey con su familia.

Fue al recordar la manera en que escapó de su propia mansión y todas las burlas que sufrió en medios que la cantante lloró.

Decían burla, tras burla, tras burla. Fue denigrante, muy denigrante..

Yo decía por qué se burlan de ese momento. Para mí no saben lo difícil que fue decir así me voy, dejo todas mis propiedades, todos mis premios, pero me fui con lo más preciado que son mis hijos y mi niñito de 7 días de nacido.