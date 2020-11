Taylor Swift estrenará documental exclusivo de Disney Plus

Durante la pandemia del COVID-19, mucha gente ha tenido que buscar como entretenerse, incluso algunos aprendieron nuevas cosas y otros las crearon, tal es el caso de Taylor Swift, quien creó un disco y un documental; este último será estrenado en exclusiva en Disney+.

La cantante creó el disco Folklore, el cual es uno de los mejores trabajos de su carrera según sus fans, lo que ha ocasionado que este disco tenga buenas ventas y varios premios.

Pero además de la creación de Folklore, tuvo tiempo para crear un documental, donde detalla todos los pasos que siguió junto a su equipo para realizar el nuevo álbum. Además habrá una entrevista donde cuente el significado de cada canción, a la vez que estará interpretando cada una de ellas.

Well it’s 11/24 and 24-11=13 so I’ve got an announcement 🤓 You haven’t seen this film before ✨ folklore: the long pond studio sessions will be out tonight at midnight PST on @DisneyPlus! #folkloreOnDisneyPlus pic.twitter.com/BTWSRM0yaI

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 24, 2020