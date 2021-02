Taylor Swift lanzará regrabación de “Fearless” el 9 de abril

La cantante y compositora Taylor Swift anunció el lanzamiento de una nueva versión de su disco ganador del Grammy, “Fearless”.

De hecho, la ganadora de 10 premios Grammy ya estrenó la nueva versión de su éxito “Love Story”, perteneciente al álbum regrabado.

La cantante está comprometida a regrabar sus seis primeros álbumes luego de que se le negara el acceso a sus grabaciones originales cuando el mánager musical Scooter Braun adquirió la disquera de los primeros álbumes de Swift y los vendiera por millones de dólares.

El primer álbum regrabado de Taylor Swift es “Fearless” que ahora llevará el título de “Fearless (Taylor’s Version)” e incluirá seis temas inéditos que no habían sido incluidos en la versión anterior.

I’m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor’s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor’s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl 💛💛 pic.twitter.com/Vjyy2gA72O

— Taylor Swift (@taylorswift13) February 11, 2021