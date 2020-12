Taylor Swift regrabó Love Story para Ryan Reynolds así suena

Una de las canciones más reconocidas de la cantante Taylor Swift fue regrabada para un comercial escrito por Ryan Reynolds, así es, Taylor Swift regrabó Love Story.

A pocos días de cumplir 31 años, la cantante de temas como You Belong With Me y Blank Space relanzó su éxito musical del 2008, en medio de las polémicas y peleas con Scooter Braun.

El tema fue regrabado para un comercial escrito por Ryan Reynolds para la aplicación Match, en donde se muestra cómo son las relaciones en el 2020.

En el video podemos ver a Satán enamorarse de una humana. Haciendo alusión a todos los problemas que se han presentado este año, la pareja incluso pelea por el papel de baño y ven cómo caen meteoritos en el planeta.

De esta forma lo anunció la cantante originaria de Wyomissing y ganadora de Grammys:

Bueno, aunque mis nuevas regrabaciones NO están listas, mi amigo @VancityReynolds me preguntó si podía usar un fragmento de una para un comercial divertidísimo que escribió, así que… aquí hay un adelanto de Love Story!

Además, la cantante de 30 años dijo que está trabajando duro para mostrar sus nuevas canciones.

Taylor Swift regrabó Love Story por sus problemas con Scooter Braun

¿Por qué es relevante? Como muchas y muchos seguidores saben, la cantante ha estado en una batalla legal por los derechos de sus primeros seis álbumes.

Taylor Swift actualmente se encuentra en el proceso de regrabar algunas de sus primeras canciones, que por el momento, le pertenecen a Scooter Braun.

Cabe recalcar que cuando comenzó su carrera, Taylor Swift formaba parte de la disquera Big Machine Label Group (BMLG), que fue comprada por Scooter Braun en 2019.

Un año antes, en 2018, Taylor Swift se cambió a Universal Music Group, donde sí tendría los derechos sobre su propia música, contrario a BMLG.

Al momento, Taylor es dueña de las letras de sus canciones, pero no del audio de las grabaciones, razón por la que Taylor Swift está regrabando su música.

Por lo pronto aquí te dejamos el adelanto de Love Story.