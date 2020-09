Te decimos cómo descargar Among US en tu PC sin morir en el intento

Among Us es uno de los videojuegos que recobró popularidad estos últimos meses, quizá fue el aburrimiento provocado por el encierro de la Pandemia del COVID-19 lo que motivó a que los gamers revaloraran este título.

Como muchos saben, Among Us no es un título nuevo y es viral por recomendaciones. Apenas tiene dos años de existencia y su popularidad fue a la alza debido a su variedad para jugar.

¿Cómo podemos empezar con este videojuego?

Este juego de rol consiste principalmente en que hay varios personajes en una nave y uno de ellos es un completo impostor, así que la misión es encontrar a este singular “tramposo” y eliminarlo.

De lo contrario, el impostor aniquilará a los personajes que estén en la incursión en la nave hasta que los descubran, así que es prácticamente una carrera contra el tiempo para eliminarlo.

Para eliminar al impostor hay que ir elaborando tareas que se asignan dentro de la nave, develar pistas y señalar al personaje para que lo echen de la nave o de lo contrario, todos sufrirán la exterminación.

Among Us se juega de 4 a 10 personas por sesión, si estás cerca de los demás participantes es mejor, debido a que puedes ver los movimientos que hacen sin andar a la deriva.

Among Us es un fenómeno extraño dentro de la nueva ola de títulos exitosos, ya que no cuenta con grandes gráficos o jugabilidad sino se trata más bien de usar tu habilidad para resolver quién es el impostor.

¿Cómo puedo descargar Among Us en mi PC?

El videojuego está disponible para las versiones iOS y Android, así que no hay pretexto para no jugarlo, pero también hay una versión en PC que todos los que están acostumbrados al teclado aprovecharán.

Puedes navegar por varias tiendas virtuales, pero te recomendamos Steam para descargar Among Us en versión PC, sólo tendrás que invertir 60 pesos mexicanos para hacerlo tuyo.

Si no te gusta esta plataforma para jugar Among Us, deberás ir directo a la tienda oficial y desde ahí descargar el juego, aunque el precio es de 5 dólares (unos 110 pesos mexicanos aproximadamente), pero vienen regalitos incluidos.