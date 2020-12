Una de las tantas veces que Liz Suárez tuvo que asistir al Consulado de México en Raleigh, sufrió una incongruencia tal por parte de los trabajadores, que no le quedó más que sonreír de impotencia.

Liz y su hija acudieron al edificio de 436 Raleigh View Rd para realizar el mismo trámite.

Ambas se encontraban ahí para solicitar su pasaporte pero fueron atendidas en ventanillas distintas.

A la menor, una de las trabajadoras del Consulado le ofreció tramitar su credencial de elector sin problema.

Pero a la madre, el mismo trámite le dijeron que tendría que sacar una nueva cita y volverse a formar.

Consulado de Raleigh, un martirio para mexicanos

“Cada vez que vamos al Consulado son puras pérdidas de tiempo con ellos”, dijo Liz.

Sus palabras fueron plasmadas en una publicación de Facebook de La Noticia en la que se informaba sobre el despido “masivo” de trabajadores en diversos consulados del país.

“Te tratan como a una basura, se sienten intocables y poderosos como muy supremos y te tratan con la punta del pie”, comentó la ciudadana de origen mexicano.

“Te tratan peor que cuando un ‘Trump supporter’, son súper racistas… contigo creo que hasta son más ‘nice’ los racistas seguidores de Trump que los que trabajan en los consulados”, aseguró.

Múltiples casos de inconformidad

Al menos unas 15 personas comentaron experiencias similares a la de Suárez.

“No soy el único que ha tenido malas experiencias”, respondió el usuario Raúl Hersheys, entrevistado por La Noticia.

“Sobra con que la gente mire esa noticia y verás cuántas personas opinan igual que yo sobre las malas experiencias”, abundó.

“(Es) karma (el despido)…”, comentó Raúl en la publicación.

“Y de qué se quejan si cuando uno va a tramitar algo la hacen de jamón; si quieren te atienden y si no te regresan y a ellos no les importó que estuvieras horas formado esperando por tu cita para que al final … no te ayuden en tu trámite o te digan venga otro día”, explicó.

Trabajadores denunciaron despidos

Trabajadores del Consulado de Carolina del Norte fueron parte de una oleada de despidos ocurridos en plena Navidad.

Así lo reveló Empleados Locales, un grupo que se define como canal oficial de comunicación de los Empleados Locales Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Estados Unidos.

La organización denunció que la semana pasada, la SRE había realizado despidos “masivos” de trabajadores en plenas fiestas decembrinas.

Según ellos, ocurrió a pesar de que el canciller Marcelo Ebrard reconociera “las injusticias laborales” a las que están sometidos los empleados consulares.

“Pues no quiero ser mala onda pero en realidad son muy malos”, insistió Liz Suárez.

SRE dio su versión

Las bajas han sido justificadas por las autoridades mexicanas por diversos motivos.

El principal es que en 2016, el Departamento de Estado estadounidense informó que los empleados con visa A-2 serían renovados por un máximo de cinco años.

La Noticia intentó comunicarse con el Consulado para conocer su versión, pero argumentaron que por motivos de la temporada de fiestas no podrían atender.

En cambio, remitieron a la versión en redes sociales del director general para América del Norte de la SRE.

“Derivado de la medida de 2016, cerca de 80 profesionales independientes no contarán con las visas A2 correspondientes”, dijo en Twitter el director de la región, Roberto Velasco Álvarez.

“Esto representa sólo 4.8 % del total de profesionales independientes”, afirmó.

Derivado de la medida de 2016, cerca de 80 profesionales independientes no contarán con las visas A2 correspondientes. Esto representa sólo 4.8% del total de profesionales independientes. Como contexto, en 2019 se reportaron 423 bajas por distintos motivos. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) December 28, 2020

“Como contexto, en 2019 se reportaron 423 bajas por distintos motivos”, justificó.

Empleados Locales respondió a Velasco Álvarez de inmediato.

Según la agrupación, de los 80 trabajadores, se deben sumar sus familias y serían más de 200 personas desamparadas.

“Son unos déspotas y no tienen sentido común al tratar con el público, hacen lo que les da la gana, sin importarles los demás”, puntualizó la usuaria Ara Lara.