Querido lector, ten mucho cuidado si manejas sin licencia en Carolina del Sur.

Si eres indocumentado, manejas y pasas por Carolina del Sur, entonces es imprescindible que leas esta columna, pues puede salvarte de la cárcel.

María, es una mujer muy trabajadora, ama a Dios, y tiene su niña adolescente. Ella ha sido padre y madre para ella.

Por todas sus tareas y quehaceres, a veces María maneja más rápido que la velocidad debida. Además, ella tiene un problema, es indocumentada. Y aunque todo el mundo debe andar a la velocidad estipulada para evitar accidentes, ella aún más. Los que no poseen una licencia de manejar, deben ser aun más cuidadosos en la manera que manejan.

En Carolina del Sur, quien comete una infracción de tránsito es procesado

María, no tuvo cuidado y siguió su rutina de manejar rápido, esta vez pasando por Carolina del Sur. En el estado quien pasa por ahí a alta velocidad, o comete una infracción de tránsito, es muy probable que sea procesado y arrestado.

Como María, conozco muchos casos. Muchos viniendo de la playa o de algún otro lugar en ese estado, son parados por la policía y al ver que la persona es indocumentada, inmediatamente la arrestan.

El problema más grande que enfrenta una persona arrestada en Carolina del Sur, no es tanto el trauma de ser encarcelado y la multa que se les impone. El asunto es que está vigente el 287(g,) programa migratorio implementado en muchas partes del país. Bajo este programa, todo indocumentado que es arrestado, pasa a manos de inmigración para ser procesado y puesto en deportación.

Esto le pasó a María, quien por gracia de Dios, esta semana fue puesta en libertad por asuntos humanitarios. Pero este no ha sido el caso de otros que han estado en la misma situación.

Quiero recomendarles a todos ustedes amigos y amigas que tienen que pasar por Carolina del Sur, que por muy apurados que vayan siempre tengan precaución y midan su velocidad.

Es importante tener licencia, placa vigente y no tener luces rotas

Asegúrense que su placa esté vigente, que no hayan luces rotas y que la luz de la placa funcione. También que la placa sea legible, que no la cubra nada, pues si el policía no puede leer la placa, puede ser una razón para ser parado y arrestado.

En Carolina del Sur no se dan multas o “tickets”, a menos que se presente una licencia válida. De otra manera se detiene a la persona y se lleva a manos de Inmigración, como fue el caso de María.

Una de las cosas que yo hago antes de salir de mi casa, es encomendarme a Dios, y pedirle que guíe mi camino, pues aunque tengo licencia, me puedo encontrar con cualquier situación precaria en el viaje.

También te recomiendo que no veas manejar como algo muy rutinario. Por favor ten mucha precaución, pues quizás no veas a un policía en el camino, pero hoy en día, las carreteras están siendo vigiladas por radares que constantemente están midiendo la velocidad de los vehículos. Puede ser que aun cuando un policía no sea visible, te esté esperando más adelante, como ha sucedido en muchas ocasiones.

Para evitar contratiempos, momentos dramáticos y aun la muerte, sigue las reglas de tránsito.