La tenista número uno del mundo, Ash Barty, informó que no jugará el US Open como medida de prevención a los contagios de COVID-19 . En su comunicado afirmó que prefiere reducir los riesgos que suponen viajar en medio de la pandemia.

Mi equipo y yo hemos decidido que no viajaremos al Western & Southern Open ni al U.S. Open este año . Dijo Barty. Amo ambos eventos, por lo que fue una decisión difícil, pero aún hay riesgos significativos debido al COVID-19 . No me siento cómoda poniendo a mi equipo ni a mí misma en esa posición .

Asimismo, agregó que espera volver al importante evento el próximo año.

El Abierto Western & Southern se jugará entre el 20 y 28 de agosto en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. Ese será el mismo escenario del US Open, entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

Empiezan inscripciones con inseguridad

Mientras está claro que Barty no jugará el US Open, se escuchan otras dudas respecto a los viajes. Tal es el caso de la dos veces ganadora de Grand Slam, Naomi Osaka, y la campeona del US Open en 2019, Bianca Andreescu.

Entretanto, Serena Williams, Coco Gauff, Novak Djokovic y Rafael Nadal están en la lista preliminar para el torneo. Aunque el hecho de estar en la previa no significa que van a participar, se demuestra que tienen la intención.

Barty aún no decide sobre otros torneos

La australiana de 24 años aún tendrá que decidir si defenderá el título del Abierto de Francia que ganó el año pasado. El evento de arcilla fue pospuesto a principios del año y reprogramado para iniciar el 27 de septiembre, después del US Open.

Para Barty sería una gran dificultad viajar, ya que Australia cerró sus fronteras internacionales. De considerar su salida durante la pandemia tendría que recibir permiso del gobierno, lo cual tiene posibilidades limitadas. Adicionalmente, se le exigiría a su regreso respetar una cuarentena obligatoria de dos semanas.