Después de tres años, Lamara Jackson consiguió guiar a los Ravens a una victoria de postemporada en la ronda de comodines frente a los Tennessee Titans.

Lamar registró 179 yardas por aire, 17 pases completos de 24 intentos, corrió 136 yardas y anotó un touchdown de 48 yardas en la voltereta de los Ravens que comenzaron perdiendo 10-0.

Una clave en la victoria de Baltimores fue la gran marca al líder de la liga en acarreos Derrick Henry, quien solo pudo correr 40 yardas en 18 avances.

En una gran jugada, el cornerback de los Ravens, Marcus Peters, interceptó el pase del quarterback Ryan Tannehill hacia Kalif Rymond con 1:50 en el reloj. Baltimore agotó el resto del tiempo por jugar y aseguró la victoria 20-13.

Tras la intercepción, los jugadores de los Ravens recibieron una sanción de 15 yardas por pisotear el logo de Tennessee en el centro del campo en represalia al mismo acto que los Titans hicieron en Baltimore en la semana 11.

La victoria también significó el terminar con una racha de 21 partidos perdidos en temporada regular y playoffs tras ir perdiendo por 10 puntos.

“Nos mantuvimos enfocados. No nos espantamos. Nuestros coaches no se espantaron. Teníamos que anotar puntos. Lancé una intercepción, una intercepción tonta. No paramos de pelear”, dijo Jackson.

En la ronda divisional, los Ravens se medirán contra Kansas City o Buffalo.