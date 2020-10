Los Tennessee Titans continúan arrojando positivos COVID-19, luego que el equipo aplicará más test este fin de semana, y se reporta que al menos otros dos jugadores tienen la enfermedad.

Según un reporte de la NFL, otros dos miembros del staff y un jugador se suman a la lista de infectados por COVID-19 de los Titans, y estarán en cuarentena de forma inmediata.

Two more Titans’ players tested positive today in Tennessee, per source. — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 2, 2020

¿Cuántos casos de COVID-19 suman los Tennessee Titans?

Con esto, suman al menos 16 casos entre jugadores y parte del staff de los Titans, y se espera que el número se incremente en las próximas horas.

En total, son ocho jugadores y ocho miembros del Staff los que se han infectado, por esta razón, el juego entre los Tennessee Titans y Pittsburgh Steelers tendrá que jugarse en otra fecha.

#Patriots players were alerted this morning to come in and get POC tests because a player had tested positive. That player is Cam Newton. The immediate results were no more positives. As we’ve seen in Tennessee, results often take days to manifest. — Ian Rapoport (@RapSheet) October 3, 2020

Reprogramarán el partido ante los Steelers

Será en la Semana 7 cuando los Steelers y Titans se vean las caras en el emparrillado, fecha en que descansaría Tennessee pero debido a estas circunstancias, eso no será posible.

Los Titans jugaron el pasado fin de semana ante los Minnesota Vikings, equipo que no reportó ningún contagiado por COVID-19.

El hecho de que los Vikings no tengan algún contagiado obedece a que se tomaron las medidas pertinentes de distancia social entre los equipos, aunque hubo tackleadas y golpes, esto no significa que pueda ser un factor de alto riesgo de contagio.

One reason the NFL has been optimistic the #Titans outbreak may not have spread to the #Vikings: Proximity tracking device data did not show "close contacts" between the teams. Yes, they were blocking and tackling. But not the type of contact concerning for COVID-19 transmission. — Tom Pelissero (@TomPelissero) October 3, 2020

Los Titans no son el único equipo con casos de COVID-19

Por otra parte, hoy se confirmó que el QB Cam Newton también salió positivo a una prueba de COVID-19 y esto lo colocaría en cuarentena de forma inmediata.

Aunque los Patriots no han confirmado más casos, el de Cam Newton no sería el único en el equipo y por esa razón también moverán el partido ante los Kansas City Chiefs a otra fecha.