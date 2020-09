Termina “Keeping up with the Kardashians” después de 14 años al aire

El reality show “Keeping Up With the Kardashians” terminará el próximo año, después de 14 años al aire.

“Con tristeza decimos adiós” al reality show, dijeron Kim Kardashian y otros miembros de la familia Kardashian-Jenner el 8 de septiembre en un comunicado. “Como familia hemos decidido terminar esta viaje tan especial”, dijeron en redes sociales, sin dar mayor explicación por la decisión.

El canal donde se transmite el programa, E!, dijo que ha sido una despedida que se ha ido aplazando. La nueva temporada comienza el 17 de septiembre y la temporada final llegará en 2021.

La serie, que debutó en octubre de 2007, tuvo 12 spin-offs, como “Kourtney and Khloe Take Miami” y “Revenge Body with Khloe Kardashian”.

Kim Kardashian compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram

En un post de Instagram Kim Kardashian compartió un mensaje de ella y toda su familia: su mamá Kris Jenner, sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, su hermano Rob Kardashian y su ex cuñado Scott Disick.

“Para mis maravillosos fans: Es un con mucho dolor en el corazón que hemos tomado la difícil decisión como familia de decirle adiós a “Keeping Up with the Kardashians”, inició en comunicado.

“Después de 14 años y 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos spin-offs nos sentimos más que agradecidos por cada uno de ustedes que nos han visto por todos estos años. A través de los buenos momentos, los malos, los de felicidad, las lágrimas, las muchas relaciones y niños. Apreciaremos por siempre las maravillosas memorias y las incontables personas que hemos conocido a lo largo del camino”, continuo.

“La familia agradece a todos los individuos y negocios que han sido parte de esta experiencia, pero lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros. A E! por ser nuestro socio, a nuestro equipo de producción en Bunim/Murray, quien pasó incontables horas documentando nuestras vidas”.

“Y con respecto a la temporada final, esta se transmitirá a principios del próximo años, 2021”

“Con amor y gratitud, Kim”, concluyó

Este anuncio llega en un momento difícil en la vida de Kim, quien ha tenido problemas serios con su esposo, el rapero Kanye West. West busca ser candidato para la presidencia de los Estados Unidos. La pareja tiene cuatro hijos: North de 7 años, Saint de 4, Chicago de 2 y Psalm de 1.