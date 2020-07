El Valle de San Fernando, California sufrió un terremoto de magnitud 4.2 alrededor de las 4:30 a.m de este jueves 30 de julio, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Con epicentro en Pacoima, el terremoto fue descrito como una un movimiento brusco, una leve pausa y una nueva sacudida.

Los primeros informes del Servicio Geológico de Estados Unidos indicaron que el temblor fue de magnitud 4.5, aunque han ido disminuyendo su fuerza.

More on the early morning M 4.2 earthquake – 2km N of Pacoima, CA here: https://t.co/fKIwCWmtyI Please let us know what you felt here: https://t.co/Vgk1MLkYkz #earthquake pic.twitter.com/l1Jz10QB7Z

— USGS (@USGS) July 30, 2020