Terror en Shallotte: un impactante incendio estremeció a la población local

La mañana de este lunes 1 de febrero comenzó como una pesadilla en Shallotte, Carolina del Norte.

Un impactante incendio causó conmoción entre la población de esta localidad en el primer día del mes.

Los equipos de bomberos respondieron de inmediato a las denuncias ciudadanas a causa del incendio.

El área fue cerrada debido al tráfico, según la Oficina del Alguacil del condado de Brunswick.

“¡¡ALERTA!! Gran incendio en 4830 Main St. en Shallotte. El tráfico se redirige alrededor del área a través de 130 y Mulberry Street”, dijo la BCSO en su cuenta de Twitter.

“Es probable que el área se cierre durante bastante tiempo. Evite el área si es posible”, abundó.

🚨ALERT!!🚨Large fire at 4830 Main St. in Shallotte. Traffic is being redirected around the area via 130 and Mulberry Street. The area will likely be shut down for quite a while. Avoid area if possible. pic.twitter.com/BRh7PSpBFD

— Brunswick Sheriff (@Brunscosheriff) February 1, 2021