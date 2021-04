Tesla estalla en llamas mientras se manejaba automáticamente, dos muertos

Un fatal accidente cobró la vida de dos personas que estaban en un automóvil Tesla que estalló en lamas cerca de Houston, Texas. Las autoridades locales dicen que nadie estaba conduciendo el vehículo.

La Oficina Nacional de Seguridad de Tránsito en las Carreteras y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijeron el 19 de abril que enviarán investigadores a Spring, Texas, para analizar el accidente ocurrido la noche del 17 de abril.

Según los investigadores, el vehículo no tenía a nadie en el volante. El auto no tomó una curva en una carretera residencial, chocó contra un árbol y el Tesla estalló en llamas, dijo el agente del Precinto Cuatro del Condado de Harris, Mark Herman.

Lo que todavía no está claro es si el auto eléctrico estaba operando con el sistema de asistencia al conductor del piloto automático de Tesla, o con el sistema de “Capacidad de conducción autónoma total” de la compañía.

Uno de los hombres fue encontrado en el asiento del pasajero delantero del automóvil gravemente quemado, y el otro estaba en el asiento trasero, dijo Herman a la AP.

Tesla ha tenido serios problemas con su sistema de conducción parcialmente automatizado de piloto automático o “Autopilot” en los últimos años.

En los mencionados accidentes fatales con estos vehículos no tripulados, no se detectó remolques de tractores cruzando frente, vehículos de emergencia detenidos o una barrera en la carretera.

Las agencias federales recomendaron a Tesla que limiten las carreteras en las que el sistema puede operar de manera segura y que instale un sistema más robusto para monitorear a los conductores y asegurarse de que estén prestando atención, sin embargo no se implementaron las recomendaciones.

Tesla ha dicho en el pasado que los conductores que usan el piloto automático deben estar listos para intervenir en cualquier momento. Aseguraron que el sistema de “Capacidad de conducción autónoma total” no puede conducirse solo y también debe ser monitoreado continuamente por los conductores.

Los investigadores no han determinado qué tan rápido conducía el Tesla en el momento del accidente, pero Herman dijo que era una velocidad alta. No dijo si había evidencia de que alguien manipuló el sistema de Tesla para monitorear al conductor, que detecta la fuerza de las manos en el volante.

El sistema emitirá advertencias y eventualmente apagará el automóvil si no detecta las manos. Pero los críticos dicen que el sistema de Tesla es fácil de engañar.

La estación local KHOU-TV informó que el Tesla que estalló en llamas era un modelo S 2019, y los dos hombres encontrados en el auto tenían 59 y 69 años. Herman dijo que el auto se estrelló unos 30 metros después de salirse de la carretera, e impactó contra un árbol e inmediatamente se incendió.

Los bomberos en el lugar contactaron a Tesla para pedirle consejo sobre cómo extinguir el incendio y se les dijo que dejaran que se apagara; aseguró Herman.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tuiteó que la compañía había publicado un informe de seguridad del primer trimestre; que mostraba que Tesla con piloto automático tiene una probabilidad 10 veces menor de estrellarse que el vehículo promedio con un humano piloteándolo.

Pero Kelly Funkhouser, directora de pruebas de vehículos conectados y automatizados de Consumer Reports; dijo que las cifras de Tesla han sido inexactas en el pasado y son difíciles de verificar.

“Solo tienes que confiar en su palabra”, dijo Funkhouser, y agregó que Tesla no dice cuántas veces falló el sistema pero no se bloqueó; o cuándo un conductor no pudo hacerse cargo.