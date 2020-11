Tesla Tequila, la nueva bebida lanzada por Tesla

La empresa Tesla no solo se enfoca en el mercado de los automóviles eléctricos, ahora emprende en el mercado de licores con Tesla Tequila .

La compañía está vendiendo su nueva tequila por $250. La bebida viene en una particular botella con forma de relámpago.

Por ahora, cada comprador puede pedir tan solo dos botellas y el producto se envía exclusivamente a ciertos estados en el país.

La bebida está elaborada con el apoyo de las empresas “Nosotros Tequila” y “Speakeasy Co”.

La idea de una tequila producida por Tesla se manifestó en 2018 en una broma publicada por Elon Musk, director de Tesla.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018