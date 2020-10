WFAE y La Noticia preguntaron a los candidatos a tesorero del estado de Carolina del Norte por qué deberían ser electos (o reelegidos). Aquí están sus respuestas.

Ronnie Chatterji, Demócrata

¿Cuál es su máxima prioridad como tesorero estatal?

Muy pocos habitantes de Carolina del Norte tienen acceso a atención médica asequible y de alta calidad. Abogaré por la expansión de la atención médica en Carolina del Norte y me aseguraré de que el plan de salud estatal (administrado por el tesorero) vuelva a centrarse en la asequibilidad y la calidad de la atención para nuestros 720,000 empleados estatales. Específicamente, apoyaré activamente la expansión de Medicaid en Carolina del Norte. La expansión de Medicaid proporcionará una base para reformar el plan de salud estatal. También me aseguraré de que el plan de salud estatal sea más inteligente acerca de cómo paga la atención médica. El objetivo debe ser alinear los miles de millones que pagamos cada año en costos de atención médica con resultados saludables para los habitantes de Carolina del Norte.

El impacto de la pandemia de coronavirus está generando tensiones financieras en las ciudades y pueblos de Carolina del Norte. ¿Qué haría para asegurarse de que sus finanzas sean lo suficientemente saludables para cumplir con sus obligaciones financieras?

Como economista, entiendo el impacto de las finanzas de los gobiernos estatales y locales en nuestra economía. Muchos habitantes de Carolina del Norte trabajan para gobiernos estatales y locales en todo nuestro estado y sus trabajos están en riesgo debido a los problemas financieros creados por la pandemia. Como tesorero del estado, pediría públicamente a nuestros senadores de los Estados Unidos que aboguen por Carolina del Norte y voten para incluir fondos para los gobiernos estatales y locales en el próximo paquete de ayuda. Además, arreglaría la mala administración de nuestro fondo de pensiones y plan de salud estatal, aliviando la creciente carga financiera en nuestras ciudades y pueblos y salvando empleos en todo nuestro estado.

¿Qué medidas tomaría como tesorero estatal para garantizar que los principales sistemas hospitalarios de Carolina del Norte permanezcan en la red para los empleados y maestros estatales que están cubiertos por el plan de seguro médico del estado?

El nuevo plan de precios de atención médica del tesorero ha sido un fracaso, ya que casi ningún hospital se ha inscrito y ha puesto en peligro el acceso a la atención médica para nuestros empleados y educadores estatales. Nunca más deberíamos arriesgar el acceso a una atención médica como esta. Necesitamos un nuevo comienzo y un nuevo enfoque. Primero, defenderé la expansión de Medicaid, que mejorará la situación financiera de nuestros hospitales rurales. En segundo lugar, reuniré a todas las partes interesadas en torno a un plan para alinear los miles de millones de dólares que pagamos por la atención médica con los resultados de salud reales. Este enfoque ya está siendo utilizado por algunos sistemas de salud en nuestro estado y ahorró más de $ 150 millones el año pasado. Este enfoque colaborativo asegurará que todos los hospitales permanezcan en la red para nuestros empleados y maestros estatales.

Actualmente existen exenciones de costos para las pruebas y el tratamiento de COVID-19, que cubren deducibles y copagos. Dado que hay pocos signos de que la pandemia de coronavirus se esté desacelerando, ¿cuánto tiempo deben mantenerse estas exenciones de costos?

Estas exenciones de costos son esenciales dado que COVID-19 sigue siendo una amenaza significativa para la salud de los habitantes de Carolina del Norte. Debemos mantenerlos en su lugar hasta que el virus esté bajo control y también cubrir la vacuna cuando esté disponible.

¿Qué haría para mantener la salud de los fondos de jubilación del estado durante estos tiempos económicos impredecibles?

El fondo de pensiones estatal ha sido mal administrado en los últimos años, perdiendo aproximadamente $3 mil millones en valor que podría asegurar jubilaciones para las familias de Carolina del Norte. Necesitamos sacar la política de nuestro fondo de pensiones y aprovechar la experiencia financiera en su lugar. Primero, contrataría a un director de inversiones permanente y reemplazaría a los empleados que se han marchado en los últimos años para asegurarme de que el Tesorero del Departamento de Estado tenga el mejor equipo posible para administrar los fondos de nuestro estado. En segundo lugar, pediría una revisión exhaustiva de nuestra asignación de activos para comprender si hay demasiado riesgo en la cartera y estimar el impacto de la decisión del tesorero de mantener miles de millones de dólares en efectivo durante el reciente auge del mercado. Por último, encomendaría a mi personal que incorpore las preocupaciones ambientales y de gobierno corporativo en nuestra estrategia de inversión.

Dale Folwell, Republicano

¿Cuál es su máxima prioridad como tesorero estatal?

1. Como guardián de las finanzas públicas, la máxima prioridad es permanecer leal a quienes enseñan, protegen y sirven y a los contribuyentes como ellos. 2. Aproveche nuestra amplitud para esta y la próxima generación de trabajadores del servicio público. 3. Atacar problemas, no personas, y ser transparente. 4. Mantener una calificación de bonos AAA sólida y reconocida internacionalmente en NC, lo que reduce los costos de educación pública, seguridad, carreteras y obras. 5. Cimente nuestra reputación de ser la oficina pública más transparente/accesible en Carolina del Norte. Después de todo, es su dinero.

El impacto de la pandemia de coronavirus está generando tensiones financieras en las ciudades y pueblos de Carolina del Norte. ¿Qué haría para asegurarse de que sus finanzas sean lo suficientemente saludables para cumplir con sus obligaciones financieras?

Como presidente de las Comisiones de Banca Estatal ( SBC ) y de Gobierno Local ( LGC ), he sido el campeón antes y después de COVID para ciudades y condados. Busque en Google mi nombre con el condado de Tyrrell, la Orden Ejecutiva 142 y varias presentaciones de YouTube al NCLM/NCACC. Lo que haré palidece en comparación con lo que he hecho. COVID tiene el potencial de crear/ampliar desigualdades económicas nunca antes vistas en Carolina del Norte. Carolina del Norte con áreas urbanas fuertes y áreas rurales débiles o despobladas no es lo óptimo. Solo podemos obtener los resultados correctos si somos transparentes, estamos dispuestos a desafiar las suposiciones, nos basamos en los datos, entendemos que las políticas de un tamaño de Raleigh pueden no encajar con ninguna y podrían afectar negativamente las inseguridades laborales, alimentarias, sanitarias y educativas.

¿Qué medidas tomaría como tesorero estatal para garantizar que los principales sistemas hospitalarios de Carolina del Norte permanezcan en la red para los empleados y maestros estatales que están cubiertos por el plan de seguro médico del estado?

El plan NCSH es insolvente pero se puede arreglar. El pasivo no financiado es de $32 mil millones que, según Pew, nos coloca justo detrás de Illinois (ese Illinois). ¿Cómo? Durante más de 40 años, se hicieron promesas a los empleados estatales de ser elegibles para recibir atención médica de por vida después de cinco años de servicio. A diferencia del plan de pensiones, que tenía financiación cada 30 días, no se hizo ninguna financiación para el pasivo de atención médica. El Clear Pricing Project ( CPP ) es simple, honesto y ascendente. Se deshace de los contratos secretos y la facturación sorpresa/dividida y lleva el poder al consumidor. Veinticinco mil proveedores que representan a cientos de miles de pacientes dijeron que sí a CPP. Los hospitales monopolistas dijeron que no después de que les ofrecimos certificadamente el 200% de Medicare. Incluso los hospitales que estaban dispuestos a hacer más dijeron que no. Preguntamos, ”

Actualmente existen exenciones de costos para las pruebas y el tratamiento de COVID-19, que cubren deducibles y copagos. Dado que hay pocos signos de que la pandemia de coronavirus se esté desacelerando, ¿cuánto tiempo deben mantenerse estas exenciones de costos?

El tiempo que sea necesario (solo los ampliamos). Digo eso porque los datos son muy volátiles y no queremos barreras para las pruebas o el tratamiento. Eso es lo que significa ser leal y ejercer un deber de cuidado en el mundo real. Como tesorero del estado, yo, la junta y la gerencia de SHPlan hemos liderado los esfuerzos para eliminar los costos de las pruebas y el tratamiento. Como sobreviviente de UCI COVID, en palabras del cantante de country Jamey Johnson, he visto COVID en color. Hemos gastado $ 65 millones en pruebas y tratamiento para COVID desde el Día de San Valentín de 2020 y lideramos los esfuerzos para que los oficiales penitenciarios realicen pruebas.

¿Qué haría para mantener la salud de los fondos de jubilación del estado durante estos tiempos económicos impredecibles?

Soy el único candidato a tesorero estatal que siempre se ha comprometido a preservar, fortalecer y sostener el plan para la próxima generación de aquellos que enseñan, protegen y sirven. Nuestra estrategia de inversión ha sido conservadora durante más de 50 años. No involucra esquemas o teorías peligrosas, juegos de azar o bolas de cristal. Incluso durante estos tiempos volátiles, seguimos siendo uno de los planes mejor financiados en los Estados Unidos La agencia de calificación Moody’s designó nuestro plan como el número 1 en los Estados Unidos por su capacidad para mantenerse financiado durante las recesiones económicas.

Tenemos codirectores de inversiones con más de 45 años de experiencia con nuestros planes. Lo que haría es lo que he hecho, que es para ser honesto con nuestros miembros, los donantes (Asamblea General de Carolina del Norte/ciudades/condados, etc.) y contribuyentes como ellos. Además, buscamos valor. Al final, se trata de ganancias, financiamiento y pagos (casi $540 millones cada 30 días) y eficiencia. Tenemos uno de los costos operativos más bajos del mundo y hemos recortado 350 millones de dólares en tarifas de Wall Street. El plan enfrenta vientos en contra con tasas de interés del 1%, jubilaciones anticipadas y la bendición de una mayor esperanza de vida.