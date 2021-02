Texas ahora sufre por agua potable; derriten la nieve

Texas está sufriendo una nevada histórica, la cual ha puesto en serios problemas a sus habitantes; quienes tienen que lidiar con el frío, la falta de energía electica y ahora con escasez de agua potable.

La crisis en el estado fronterizo está agravándose, pues se espera una tormenta invernal severa, donde caiga lluvia helada y nueve, haciendo que baje la temperatura aún más.

Y es que se prevén temperaturas bajo cero en toda la región y los meteorólogos no ven con mucha esperanza la evolución de la tormenta en los últimos días.

Actualmente han habido cortes de energía en diferentes partes del estado y las empresas no se dan abasto con la producción. Incluso, Texas dejará de exportar a México y otros estados gas natural; buscando mantener este combustible en la región para poder tener operando las plantas de electricidad.

Ahora, también hay un problema en Texas con el agua potable, pues las tuberías se están congelando y en muchos hogares están sufriendo por eso.

Varios habitantes de la zona han reportado que ante la falta del vital líquido, han tenido que tomar nieve de la calle y la han derretido y la han usado principalmente para lavar trastes y para el baño.

Sin embargo, aunque la mayoría ha comprado agua potable en tiendas, la escases ha obligado a también usar la nieve para consumo humano, aunque han recibido la sugerencia de hervirla para evitar enfermedades.

“Ahora estoy sin agua corriente durante unos días, así que recogí un poco de nieve para que se derritiera y pudiera tirar de la cadena. Me siento como si estuviera en un episodio de sobreviviente. Tener una enfermedad autoinmune es una cosa, pero incluir lo que me han enfrentado esta semana. ¡Guau!”, publicó una mujer en la zona.

I’m now without running water for a few days so I gathered some snow so it can melt and I can flush my toilet I feel like I’m on a episode of survivor. Having an autoimmune disease is one thing but to throw in what I’ve been dealt with this week. Wow! #texas #dallasfreeze pic.twitter.com/hmAo7HT5zU

— Unique Gilbert (@ugilbert02) February 17, 2021