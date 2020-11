Texas alcanza un millón de casos de COVID-19

Texas se convierte en el primer estado del país en reportar un millón de casos de COVID-19 .

Recientemente, Estados Unidos superó la barrera de los 10 millones de casos reportados, convirtiéndose en el país del mundo con más casos de coronavirus.

Desde octubre, la curva de contagios por coronavirus empezó a aumentar progresivamente mostrando la tendencia a un nuevo picos de contagios.

Ahora, en el mes de noviembre, el país ha roto sus propios récords de casos diarios, registrando por varios días consecutivos más de 100 mil contagios en un día.

Ante una nueva ola de infecciones en el país, el gobernador del estado de Nueva York anunció que en esa entidad, todos los restaurantes, bares y gimnasios deberán cerrar a las 10 de la noche a partir del 13 de noviembre.

Mientras tanto, el segundo estado más poblado del país, Texas, registra 1.02 millones de casos. A nivel nacional, la cifra ya alcanza los 10.3 millones.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, los fallecidos por la enfermedad superan los 240 mil, mientras que los pacientes recuperados constituyen la cifra de 3.9 millones.

Si no se hace algo pronto para disminuir el aumento de casos, nuestros hospitales estarán más abrumados de lo que están ahora y no podremos estar ahí para todos aquellos que lo necesiten , declaró a The Associated Press la Dra. Julie Watson de Integris Health en Oklahoma.

Las temperaturas descienden en distintas partes del país, mientras el invierno se acerca. Se desconoce si las bajas temperaturas producirán un alza mayor en los contagios. Asimismo, las fiestas navideñas se realizarán en una pandemia que ya va a cumplir un año desde el descubrimiento del SARS-CoV-2 en China.