Thalia sorprendió al recrear en TikTok a Bella Aldama, su personaje de Marimar

La cantante Thalia sorprendió a sus fans en TikTok, plataforma donde recreó a su personaje Bella Aldama, a quien dio vida en la telenovela Marimar.

A través de esta red social, donde tiene más de 6.1 millones de seguidores, la cantante originaria de la Ciudad de México aceptó el reto de uno de sus seguidores, quien le pidió:

“Thalia, por favor, recrea tu look en Marimar como Bella Aldama”, señaló el usuario. “¿Neta? ¡Órale va! Vamos a ver qué encuentro por acá (…) Siempre los leo y este comentario me encantó. Traté de hacer el look con lo que tenía a mano en donde me encuentro, nada mal, ¿no?” dijo la cantante de 49 años.

Para recrear el look, Thalia utilizó pestañas, delineador, un brillo para piernas para hacerse el mechón it girl que caracterizaba a su personaje, además, enrrolló su cabello sin peinar y, al no tener aretes, utilizó un anillo para reemplazarlo.

La cantante se mostró con un maquillaje mate y un poco de delineador, así como un collar de perlas y un vestido negro para darle vida a su personaje.

Aquí te dejamos el video con el que Thalia recreó su look de la Bella Aldama en TikTok cumpliendo uno de los retos de sus seguidores.

El material ya cuenta con más de 1.6 millones de likes y más de 8.1 millones de reproducciones.