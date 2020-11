Todo mundo se ha vuelto loco con la nueva serie de Disney+, The Mandalorian, la cual forma parte de las historias de Star Wars que conocemos hasta la fecha y nos deja descubrir nuevos personajes del universo de George Lucas.

Esta historia nos ha presentado un singular personaje del cual medio mundo se ha enamorado, se trata nada más de The Child, o apodado Baby Yoda, quien su ternura, fiereza en el combate y habilidades nos ha atrapado desde el inicio de la historia.

Desde la primera temporada de la serie, The Child se ha ganado a los millones de fans de Star Wars, pero muchos se preguntaban si en realidad era Yoda o un pariente del ser verde que guía los Jedi en los primeros filmes de la saga.

Pues bien, resulta que en la segunda temporada de The Mandalorian, los productores por fin nos revelaron el origen y el nombre verdadero de The Child, y les advertimos que si no quieren saberlo, mejor pasen a esta nota para saber más detalles de esta nueva entrega sin spoilers.

Como les decíamos, The Child es un singular personaje verde que recorre el universo al lado de Din Djarin, quien le ayuda a encontrar a otros Jedi o seres sensibles mientras emprenden diversas aventuras.

Un origen desconocido hasta la fecha por los fans

En el quinto episodio llamado “The Jedi”, The Child y Din Djarin se encuentran con Ahsoka Thano, una padawan que recibió lecciones de Luke Skywalker y es ella quien le revela al ser verde su origen y verdadero nombre.

Resulta que el verdadero nombre de Baby Yoda es Grogu y que lo criaron en el Templo Jedi de Coruscant (aunque el ser verde no recuerda esto por alguna extraña razón) y fue entrenado con las mejores técnicas disponibles de los guerreros.

Según cuenta Ahsoka, una vez terminadas las Guerras Clon escondieron a Grogu para que el Emperador Palpatine y su aprendiz, Darth Vader no supieran de su existencia, por eso no hay referencia de él en ninguna de las tres primeras películas de George Lucas.

The Child no es el único en su especie

La Jedi le menciona a The Child que no es el único ser y que conoce al maestro Yoda, así que oh sorpresa, no es Yoda de bebé el que sale en The Mandalorian.

Así que ya saben, el ser verde que están viendo en The Mandalorian no es Yoda de bebé y no sabemos si son parientes cercanos, aunque son de la misma raza, quizá pertenezcan a distintas familias.

¿Qué otros secretos nos revelarán en los siguientes capítulos de The Mandalorian?