The Guardian: Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande, mejor canción de 2020

Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande fue elegida por el diario británico The Guardian como la mejor canción de 2020. El listado de 20 canciones recoge los mejores éxitos del año.

Lady Gaga y Ariana Grande estrenaron Rain On Me el 21 de mayo y se convirtió en el segundo sencillo promocional de Chromatica, el álbum de Gaga lanzado en 2020.

Después del estreno del sencillo, salió a la luz el videoclip de Rain On Me, uno de los videos que la industria musical lanzó tras los confinamientos en diversos lugares de Estados Unidos y el mundo por la pandemia de coronavirus.

Para cualquiera que la haya escuchado, se trata de lo malo que es 2020 , habla The Guardian sobre la canción. En lugar de intentar refugiarse de la tormenta, Gaga y Grande piden que suceda lo peor para que puedan salir de ella; Grande también pide que la lluvia lave sus pecados. Es ese sentido de trascendencia lo que la convierte en una canción tan potente en 2020, al reconocer la lluvia y bailar a través de ella .

En el segundo lugar de las mejores canciones de 2020, el diario británico ubicó a WAP de Cardi B junto a Megan Thee Stallion, mientras que en la tercera posición figura People, I’ve Been Sad de Christine and the Queens.

