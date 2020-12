The Hype House, la polémica casa en donde viven los influencers de TikTok

Más de una docena de influencers de TikTok viven juntos en una mansión de alquiler conocida como The Hype House. La mansión se encuentra en Las Colinas de Hollywood en Los Ángeles, California. Tiene 10 habitaciones, 13 baños, ascensor, gimnasio y hasta teatro.

La particularidad de esta casa es que en ella viven muchos creadores de contenido para la red social TikTok. Todos sus habitantes se dedican a hacer videos juntos y promocionarse mutuamente. The Hype House TikTok, thehypehouse, ya tiene 19.6 millones de seguidores.

La polémica casa fue fundada por influencers como Chase Hudson (alias Lil Huddy) y Thomas Petrou en diciembre de 2019. Charli D’Amelio y su hermana Dixie D’Amelio fueron inicialmente una gran parte de The Hype House, pero ya se han separado.

Entre los influencers que viven en la mansión están Chase Hudson, Connor Yates, Alex Warren, Addison Rae, Avani Gregg, Wyatt Xavier, Ryland Storms, Nick Austin, Ondreaz Lopez, Tony Lopez, Kouvr Annon, Thomas Petrou, Calvin Goldby, James Wright, Jack Wright, Patrick Huston, Larray, Kelianne Stankus, Nate Wyatt, Mia Hayward, Hootie Hurley y Michael Sanzone.

Muchos miembros ya han dejado The Hype House

A pesar del éxito que ha despertado esta mansión, muchos ya la han dejado. “Cuando Hype House comenzó a convertirse en un negocio, Charli y Dixie se alejaron de ese aspecto. Si bien sus negocios están separados, sus amistades con los miembros continúan “, dijo el representante de las hermanas D’Amelio a Hollywood Reporter.

Otra influencer que salió de la casa es Daisy Keech, quien alega que fue cofundadora. Keech afirma que invirtió más de 10 mil dólares para asegurar el alquiler de la mansión. Pero Hudson y Petrou parecen no darle el reconocimiento debido. Keech ya se encuentra tomando acciones legales al respecto, según información de In The Know.

“Muchas mujeres en este negocio son hechas a un lado y no se les toma en serio“, dijo Keech al Hollywood Reporter.

Por otro lado Tayler Holder anunció el 29 de septiembre a través de Twitter que se mudaría de Hype House. Holder explicó por qué se fue en un video de YouTube el 4 de octubre.

“La verdadera razón por la que salí de la casa no tiene nada que ver con nadie en la casa”, dijo. “Personalmente, tuve muchos problemas con el lugar de la casa en el que nos estábamos quedando. No fue culpa de nadie más. Siempre he tenido este sueño con personas a las que considero familia, simplemente es un lugar raro para crear contenido “.

También se ha especulado que Addison Rae sería la próxima en irse cuando se negó a comentar sobre cualquier drama de The Hype House durante una entrevista de Business Insider. Sin embargo, sigue apareciendo en el contenido de la mansión y parece estar todavía involucrada.