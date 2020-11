The Mandalorian: Aparece por accidente; lo vuelven almirante

El último episodio de The Mandalorian no solo trajo grandes emociones para los fans de Star Wars, también trajo un momento cómico que los fans no han dejado pasar.

Durante una de las escenas, cuando Mando y sus compañeros están enfrentando a un grupo de soldados imperiales, en el fondo se alcanza a percibir la figura de un hombre del staff, el cual viste una playera gris, jeans azules y un reloj.

Esto observado por los fans, quienes suelen examinar escena por escena las series y películas de la franquicia para descubrir “Easter Eggs“. Aunque sorprendidos que nadie de la producción se hubiera dado cuenta, incluso en la postproducción, cuando era fácil eliminarlo, los seguidores de la saga se lo tomaron de forma cómica.

Fue así, que de inmediato comenzaron a hablar de tema en redes, incluso sugirieron una figura de acción del “personaje”.

Pero fueron más allá, pues en la Wookieepedia (la versión de la Wikipedia de Star Wars) se creó un artículo donde “nombraron almirante” a la persona de la escena.

Aunque el artículo fue borrado horas después, en la descripción del capítulo dejaron una referencia al joven, como un dato curioso.

“Durante la incursión en la base de Gedeón, un disparo de Karga, Dune, Djarin y el Mythrol mientras los tres primeros disparan contra las tropas imperiales, se ve un miembro del staff de producción una camiseta verde, jeans azules y un reloj de pulsera o pulsera visible en el fondo, detrás de Karga y parte de una pared”.

The Mandalorian es una serie actualmente transmitida por Disney+, la cual está conectada con las películas de Star Wars. Los hechos son entre Return of the Jedi y The Force Awakens.