The Mandalorian: ¿Baby Yoda aparecerá en la segunda temporada?

La saga de Star Wars sigue dando éxitos y un sinfín de productos que todos los fans han recibido gustosos, algunos dejaron que desear, pero otros, como The Mandalorian revivieron la euforia por la Guerra de las Galaxias.

Baby Yoda fue uno de los personajes que se robó el corazón no sólo de los hard fans, sino de aquellos que no tenían interés en Star Wars y se debe a que el personaje era simplemente adorable y era difícil que pasara desapercibido en The Mandalorian.

Como parte de su oferta de contenidos exclusivos, Disney+ acaba de revelar el trailer de la segunda temporada de The Mandalorian y nos revela si el pequeño personaje verde saldrá en los nuevos capítulos.

Y la respuesta es sí, para todos los fanáticos de Baby Yoda es un alivio ver en el trailer al personaje junto al cazarrecompensas Mando, interpretado por el chileno Pedro Pascal.

“Wherever I go, he goes.” Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/2IruNHvTig

— Disney+ (@disneyplus) September 15, 2020