¿Cuál es el futuro de los personajes de The Mandalorian?

Terminó la segunda temporada de The Mandalorian, la primera serie Live Action de Star Wars y la cual ha hecho que al momento Disney Plus sea un completo éxito. Ahora han empezado las dudas, pues todos los fans quieren saber qué sucederá con los personajes.

¡Aviso de spoilers de The Mandalorian!

La segunda temporada de esta serie terminó de la forma más emotiva. Pues los personajes principales tuvieron un gran momento y apareció un invitado muy especial.

Aquí analizaremos las cosas que quedaron pendientes y lo que tendrán que contestarnos en las próximas temporadas o posiblemente en otros medios, pero son cosas que aún no tienen respuesta.

Din Djarin

Con ayuda de varios de sus aliados finalmente consiguió recuperar a Grogu (Baby Yoda), pero de inmediato se lo entregó a Luke Skywalker; sin embargo, nuevamente rompió su código al quitarse el casco.

Además en el transcurso del recate derrotó a Moff Guideon y le quitó el Dark Saber, el cual intentó entregar a Bo-Katan Kryze, pero esta no pudo aceptar.

Ahora, las dudas quedan sobre qué hará Mando sin su pequeño compañero, además de si por romper el código se quitará la armadura. Además al ser el dueño legítimo de la espada, podría entrar en conflicto con Bo-Katan o incluso reclamar el trono de Mandalor.

Grogu (Baby Yoda)

El futuro de Grogu es todo un misterio. Tras ser rescatado por Din Djarin y su grupo, fue entregado a Luke Skywalker y tras una emotiva despedida de su “padre” emprendió un nuevo camino.

Luke llevaría al pequeño a su nueva academia Jedi, donde buscaría darle el entrenamiento; sin embargo, todos sabemos varios años después, ese templo es destruido por los Caballeros de Ren cuando Ben Solo se pasa al lado oscuro.

Las teorías empiezan a inclinarse sobre una posible muerte en ese templo, aunque también podría regresar a manos de Mando en el futuro y nunca terminar su entrenamiento.

Bo-Katan Kryze

El sueño restaurar Mandalore y su grandeza continúa para ella; pero uno de sus objetivos era tener el Dark Sable, el cual es un símbolo de unidad y liderazgo, por lo que quería vencer a Moff Guideon para recuperarlo, ya que él se lo quitó.

Sin embargo, pese a que Mando lo tomó al derrotar al villano, éste intentó entregarlo, pero ella no lo aceptó. En el código de creencias está que se sable solo puede ser ganado en combate y ella no lo hizo.

Aunque en una ocasión Sabine Wren le entregó el sable sin necesidad de combate, puede que sienta que no debe volver a aceptarlo así, pues bajo su mando, Mandalore cayó ante el Imperio.

Cara Dune

Esta poderosa Marshall de la Nueva República demostró por dos temporadas lo que era capaz de hacer y dejó a los fans complacidos.

Tras salvar al pequeño Grogu estaría regresando a su trabajo en Nevarro y con las fuerzas del orden. Se especula, que Cara Dune será protagonista de la serie Rangers of the New Republic, la cual se anunció para Dinsey Plus.

Ahsoka Tano

Pese a su participación de solo un capítulo, los fans quedaron encantados por su reaparición, tras haber sido parte de Clone Wars y Rebels.

Ahsoka se quedó buscando al Gran Almirante Trhawn, por lo que la nueva serie anunciada sobre ella podría seguir esta búsqueda. Recordemos que en el final de Rebels, junto a Sabine Wren iban a buscar al siniestro oficial imperial y a su amigo Ezra Bridger, quienes desaparecieron juntos.

Boba Fett

Sin duda, Boba Fett uno de los personajes que más gusto dio a los viejos fans de la saga que regresara. Aunque solo fueron un par de capítulos y su participación en The Mandalorian fue mínima, demostró algo de lo que es capaz.

Antes villano, pero ahora parte del grupo de héroes, demostró que su lealtad solo está del lado de los tratos que haga, pero está dispuesto a cumplirlos, como fue en el caso de ayudar a Din Djarin a salvar al niño.

Al final de la temporada, Fett junto a Fennec Shand llegan a Tatooine y toman el ex Palacio de Jabba, el cual era administrado por Bib Fortuna (quien era el mayordomo de Hutt). Tras matar a Fortuna, Fett se sienta en el trono y da a entender que tomará el control del crimen en ese planeta.

Además, al final de anunció “The Boba Fett’s Book” lo que llegará en diciembre de 2021, aunque al momento no se ha especificado si será una película o una serie.