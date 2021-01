The Mandalorian fue la serie más pirateada en 2020

Las series tuvieron un gran boom el pasado 2020, pues varias temporadas fueron vistas por Streaming; sin embargo, no toda la gente las vio legalmente, siendo la serie de The Mandalorian la que fue más pirateada.

La página Torrent Freak realiza cada año una revisión de las series que son descargadas ilegalmente y tras varios años de que Game of Thrones se quedara con este puesto, tras su finalización, la serie de The Mandalorian subió al primer puesto.

El segundo puesto es ocupado por The Boys, que consiguió un gran séquito de fans con dos temporadas. Más abajo están Westworld y Vikingos.

Dentro de la lista están algunas clásicas como Rick y Morty, The Walking Dead, Arrow y Flash, las cuales ya llevan varias temporadas. Pero además, cuatro series ingresaron al top ten, siendo que en 2019 no figuraron en él, siendo estas: The Boys, Westworld, Star Trek: Picard y The Oursider.

Los datos de esta lista son tomados de la plataforma BiTorrent, la cual es una aplicación para compartir contenido en Internet, en el cual se encuentran un sin fin de archivos, incluidos videojuegos, películas, series y música.

Muchas personas han optado por plataformas piratas o descargar las series en páginas no autorizadas, pues para ver muchas de las series se tiene que contratar alguna plataforma como Netflix o Disney Plus.