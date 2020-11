Estamos a nada para que The Smashing Pumpkins revelen su nuevo material discográfico, “Cyr” será el nombre de esta placa y tendrá material inédito creado por Billy Corgan y compañía.

Si bien en semanas anteriores nos han sorprendido con un par de videos animados y sencillos, ahora, Billy Corgan decidió pintarse y salir en modo “Creepy” para realizar el video de “Wyttch”, que será parte de su nuevo álbum.

The Smashing Pumpkins revelan nuevo video ‘creepy’ de ‘Wyttch’

Todos los que son fans de The Smashing Pumpkins saben que a Billy Corgan le encanta el mundo de lo “creepy”, las brujas y todos los fenómenos extraños que hay en este mundo y “Wytch” lo viene a confirmar.

En el video hay un desfile de brujas y seres de otro mundo, los cuales posan frente a Billy Corgan en un desfile poco común para el ojo humano.

Por su parte, Billy Corgan parece que es el Alfa de este extraño mundo y funge como observador de todo lo que sucede alrededor del desfile.

¿Quién dirige el nuevo material de The Smashing Pumpkins?

Este material fue dirigido por la realizadora, cantante y modelo Charlotte Kemp Muhl, conocida por su trabajo musical junto a Sean Lennon en The Ghost of a Sabertooth Tiger.

En este tema, The Smashing Pumpkins regresan a los riffs ruidosos y casi de Heavy Metal, no es como el maravilloso “Mellon Collie and The Infinite Sadness”, pero promete ser uno de los mejores tracks de “Cyr”.

The Smashing Pumpkins prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Cyr que llegará a plataformas y en formato físico el próximo 27 de noviembre.

Sin más, aquí les dejamos el nuevo video de The Smashing Pumpkins para ‘Wyttch’: