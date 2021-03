Luego de su presentación en el Super Bowl, The Weeknd decidió darse un descanso para recuperar energía y concentrarse en una próxima producción discográfica para el deleite de sus fans.

The Weeknd acusa de corrupción a organizadores de Premios Grammy

Pero entre este descanso casi obligado, The Weeknd decidió que no volverá a presentar su música al proceso de selección para los Premios Grammy, a los que ya acusó de “corruptos” y poco transparentes.

Estas acusaciones vinieron después de no haber logrado ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos, tanto por los fans, como por otros artistas que han colaborado con él.

“Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, aseguró el cantante en un comunicado publicado por el diario The New York Times.

The Weeknd se refiere a un par de comités formados por veteranos de la industria musical, ejecutivos y artistas que deciden los nominados en algunas categorías, mientras que en otras los candidatos se eligen por el conjunto de votantes de la Academia.

No es la primera vez que hay polémica en los Grammy

No es la primera vez que el criterio de estos sectores levanta polémica, pero ahora, el no estar entre los grandes nominados caló hondo en The Weeknd y por eso tomó esta drástica decisión.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy es tal, que su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías y es una sorpresa para todos los productores musicales que no esté considerado.

El sencillo “Blinding Lights” se convirtió en la primera canción de la historia en permanecer en el top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante todo el año y ni así pudo lograr una sola nominación.

“Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia…”, tuiteó el artista.

The Weeknd hace un llamado a boicotear los Premios Grammy

Tras la decisión de The Weeknd, el representante del cantante indicó que espera que se sumen otros artistas a un boicot que encabezará el artista, para poder tener voz en una de las premiaciones más vistas en todo el mundo.

Según Variety, fuentes cercanas al conflicto explican que el equipo de The Weeknd y la organización de los Grammy mantuvieron duras negociaciones para que el artista actuara en la próxima gala, pero esto no ocurrirá.