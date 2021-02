Hace unos cuantos días, en redes sociales surgió el rumor de que The Weeknd podría estar acompañado en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LV por otros artistas como Daft Punk, Ariana Grande o Kendrick Lamar.

Esto, porque el dúo francés ha colaborado con el cantante en canciones como “Starboy” y “I Feel It Coming”, mientras el rapero hizo lo propio con “Pray For Me”. Por su parte, Ariana ha trabajado con The Weeknd en los tracks “Love Me Harder” y “Off The Table”.

El rumor comenzó en redes sociales

Algunos usuarios en redes sociales confundieron el lanzamiento de su disco de éxitos llamado “The Highlights”, el cual tiene sus mejores canciones, con un posible setlist del Super Bowl LV.

Pero, un setlist no es lo mismo que un tracklist, y eso es lo que precisamente colocó The Weeknd en su página oficial, para promocionar el nuevo disco de éxitos.

The Weeknd confirmó que no habrá más invitados para el Super Bowl LV

Ante este panorama de incertidumbre, los fans y los medios querían saber si habría algún otro artista invitado al show del Medio Tiempo, ese día finalmente llegó y The Weeknd habló de este tema.

“He estado leyendo muchos rumores… No apostaría por eso”, dijo en una entrevista con la presentadora Kay Adams para NFL Network.

El compositor oriundo de Canadá y de raíces etíopes lanzó en 2020 “After Hours”, un disco que nos presenta la historia de un personaje de traje rojo y quien tiene aventuras de todo tipo, desde fiestas, golpizas, un asesinato y hasta renacer.

The Weeknd retomaría la trama de su personaje en “After Hours”

Las últimas presentaciones de The Weeknd como en la de los American Music Awards 2020 vimos al sujeto con varios vendajes en la cara, mismos que se quitó en el video para “Save Your Tears”, revelando una cirugía estética.

No se sabe con certeza cómo será el show de medio tiempo, pero muchos apuestan a que tendrá un atuendo similar al que utilizó en el disco “After Hours”

Al parecer, The Weeknd retomará la trama de este personaje para el show de medio tiempo del Super Bowl y eso habría influido en que no se incluyeran invitados musicales.

“No había espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que no hay invitados especiales“, comentó a Kay Adams en la charla.

Antes de The Weeknd, Miley Cyrus abrirá el Super Bowl con una presentación especial y hoy estará Green Day en el VIrtual NFL Honors.