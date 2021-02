The Weeknd dará concierto en Charlotte: todas las fechas del tour After Hours

Aunque los famosos han tenido que reinventarse ante el coronavirus, han comenzado a hacer shows con medidas para evitar los contagios y quien se suma a las presentaciones en vivo es The Weeknd, quien ofrecerá un concierto en Charlotte, Carolina del Norte, así como en otras partes de Estados Unidos y del mundo, por eso, te decimos todas las fechas del tour After Hours de The Weeknd.

La noticia fue dada a conocer por el mismo cantante a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde el protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl 2021 tiene más de 28.3 millones de seguidores.

Aunque ya se anunciaron las fechas, aún falta un poco para que puedas disfrutar del Tour After Hours de The Weeknd, pues se llevará a cabo el próximo año, en el 2022.

El cantante de 30 años comenzará el tour el 14 de enero del 2022 en su país natal, Canadá, donde visitará Vancouver (14 y 15 de enero), Edmonton el 17 y Winnipeg el 19 de enero.

Después de ofrecer unos conciertos en Estados Unidos, The Weeknd regresará a Canadá con más fechas para presentarse en Toronto el 1 y 2 de febrero y Montreal el 3 de febrero.

Además, The Weeknd tendrá más fechas en este país pues se presentará en Toronto el 10 y 11 de abril.

Las fechas para Estados Unidos comienzan el 21 de enero y estas son las ciudades a las que irá:

St Paul , 19 de enero

, 19 de enero Chicago , 23 y 24 de enero

, 23 y 24 de enero Milwaukee , 26 de enero

, 26 de enero Detroit , 27 de enero

, 27 de enero Pittsburgh , 29 de enero

, 29 de enero Cleveland , 30 de enero

, 30 de enero Newark , 5 de febrero

, 5 de febrero Uncasville CT, 6 de febrero

CT, 6 de febrero Boston , 8 y 9 de febrero

, 8 y 9 de febrero Brooklyn , 11 y 12 de febrero

, 11 y 12 de febrero Washington, DC, 13 de febrero

Si eres de Charlotte o vives en Carolina del Norte, esto te interesa, porque The Weeknd visitará Charlotte el 15 de febrero del 2022 y se presentará en el Spectrum Center.

Nashville , 15 de febrero

, 15 de febrero Kansas City , 19 de febrero

, 19 de febrero Tulsa , 20 de febrero

, 20 de febrero Nueva Orleans , 22 de febrero

, 22 de febrero Houston , 24 de febrero

, 24 de febrero Dallas , 25 de febrero

, 25 de febrero Denver , 27 de febrero

, 27 de febrero Salt Lake City , 1 de marzo

, 1 de marzo Portland , 3 de marzo

, 3 de marzo Seattle , 4 de marzo

, 4 de marzo Sacramento , 6 de marzo

, 6 de marzo Oakland , 8 de marzo

, 8 de marzo San José , 9 de marzo

, 9 de marzo Los Ángeles , 11 de marzo y 18 de marzo

, 11 de marzo y 18 de marzo San Diego , 13 de marzo

, 13 de marzo Anaheim , 15 de marzo

, 15 de marzo Glendale , 22 de marzo

, 22 de marzo Forth Worth , 25 de marzo

, 25 de marzo Orlando , 28 de marzo

, 28 de marzo Miami , 29 y 30 de marzo

, 29 y 30 de marzo Atlanta , 1 de abril

, 1 de abril Philadelphia , 3 de abril

, 3 de abril Nueva York , 4 y 5 de abril

, 4 y 5 de abril Elmont , 7 de abril

, 7 de abril Buffalo , 8 de abril

, 8 de abril St Louis , 14 de abril

, 14 de abril Omaha , 16 de abril

, 16 de abril Austin , 18 de abril

, 18 de abril San Antonio , 19 de abril

, 19 de abril Las Vegas , 23 de abril

, 23 de abril Phoenix , 24 de abril

, 24 de abril Fresno , 27 de abril

, 27 de abril Spokane , 30 de abril

, 30 de abril Tacoma, 1 de mayo

Fechas de After Hours de The Weeknd en el resto del mundo

Aquí te dejamos las fechas y sitios en donde The Weeknd dará conciertos además de Estados Unidos y Canadá. Sobre ello, algunos fans han señalado que son pocos los lugares que visitará.

Helsinki , 10 de septiembre

, 10 de septiembre Estocolmo , 13 de septiembre

, 13 de septiembre Copenague , 15 y 16 de septiembre

, 15 y 16 de septiembre Oslo , 18 de septiembre

, 18 de septiembre Hamburgo , 23 de septiembre

, 23 de septiembre Berlín , 14 de septiembre

, 14 de septiembre Viena , 26 de septiembre

, 26 de septiembre Antwerp , 29 de septiembre

, 29 de septiembre Colonia , 1 de octubre

, 1 de octubre Amsterdam , 3 y 4 de octubre

, 3 y 4 de octubre Londres , 6, 7, 8 y 16 de octubre; 16 de noviembre

, 6, 7, 8 y 16 de octubre; 16 de noviembre Manchester , 10 de octubre

, 10 de octubre Newcastle , 11 y 15 de octubre

, 11 y 15 de octubre Belfast , Irlanda, 13 de octubre

, Irlanda, 13 de octubre París , 18, 20 y 22 de octubre; 13 de noviembre

, 18, 20 y 22 de octubre; 13 de noviembre Bordeaux , 22 de octubre

, 22 de octubre Madrid , 24 de octubre

, 24 de octubre Lisboa , de octubre

, de octubre Barcelona , 28 de octubre

, 28 de octubre Montepellier , 29 de octubre

, 29 de octubre Milán , 1 de noviembre

, 1 de noviembre Hallenstadion , 2 de noviembre

, 2 de noviembre Budapest , 4 de noviembre

, 4 de noviembre Praga , 5 de noviembre

, 5 de noviembre Krakow , 7 de noviembre

, 7 de noviembre Manheim , 10 de noviembre

, 10 de noviembre Lyon , 12 de noviembre

, 12 de noviembre Glasgow, 15 de noviembre

Si quieres consultar todas las fechas o comprar los boletos para el tour 2022 de The Weeknd, da clic aquí.