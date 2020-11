The Weeknd dice que el Grammy es “corrupto” por no nominarlo

The Weeknd no fue nominado a los Grammy y por ello denunció que la premiación era corrupta . Otras personalidades se solidarizaron con el cantante quien no recibió menciones en ninguna categoría del galardón.

Los Grammy siguen corruptos. Me deben transparencia a mí, a mis fans y a la industria… , tuiteó al artista al saber que no había recibido ninguna nominación.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

The Weeknd fue nominado a ocho American Music Awards de los cuales ganó tres galardones. Igualmente, se llevó dos de las seis nominaciones que tuvo en los MTV Video Music Awards, donde interpretó la canción de inauguración.

En Twitter, algunos aficionados del cantante calificaron el hecho de “robo”. Asimismo, otros personajes respaldaron al cantante.

Abel fue robado, hombre, esta m****a es débil , tuiteó Kid Cudi en respaldo a Abel Makkonen Tesfaye, el cantante canadiense de The Weeknd.

Recientemente, The Weeknd se unió a Maluma para cantar juntos un remix del nuevo éxito del colombiano, “Hawái”.

Artistas como Bad Bunny, J Balvin, Beyoncé y Coldplay figuran en la lista de nominaciones para los Grammy de 2020.