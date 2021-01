The Weeknd luce cirugía plástica en el video de Save Your Tears

Hace solo unas horas el cantante canadiense The Weeknd estrenó el video de Save Your Tears donde aparece con una cirugía plástica poco convencional, por lo que su video ya es tendencia.

Aunque solo es parte de la “utilería” y del maquillaje del video, el cantante de Blinding Lights continúa mostrando una historia poco común en los videos que forman parte de su más reciente material discográfico, After Hours, que fue lanzado en el 2020.

Mientras la mayoría de los personajes del video aparecen con máscaras llenas de diamantes u otros adornos, The Weeknd se muestra con el rostro distinto, en lo que pareciera una cirugía plástica que salió bastante mal, pero sin careta ni antifaces.

En videos anteriores, la estrella canadiense de 30 años ya se había mostrado con heridas en el rostro e incluso decapitado, por lo que esto da continuidad a otros temas como In Your Eyes y Too Late.

El video de The Weeknd de Save Your Tears, en el que luce una cirugía plástica, podría interpretarse como las caras que se muestran a la sociedad, pues el resto de los que aparecen en el video llevan máscaras e incluso lleva a cuestionarse quién de todos es más auténtico.

Aquí te dejamos el video de Save Your Tears. Dinos qué opinas de la canción y del video.