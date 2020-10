¡Ya lo queremos! The White Stripes lanzarán un disco de grandes éxitos

Jack White es uno de los grandes músicos de los últimos tiempos, al lado de Meg White formaron uno de los dúos históricos en la música rock con sólo una guitarra y una batería.

Esa banda se llamaba The White Stripes, un dueto que duró más o menos 14 años, grabaron seis discos de estudio y tuvieron varios éxitos entre los jóvenes en el año 2000.

¿Quién no cantó “Seven Nation Army” en alguna ocasión? Ese himno que se usa para entradas espectaculares o en el mundo de los deportes, para anunciar algo sobresaliente en el evento.

The White Stripes no se encasillaron en un solo ritmo, lo mismo podían tocar, rock, blues, garage y hasta country, como en “Hotel Yorba”, canción que venía en su mítico “White Blood Cells”.

La banda dijo adiós en el 2011 a través de un comunicado, aunque nunca aclararon por qué se disolvían si tenían un tremendo éxito, hay versiones sin confirmar que habían contraído nupcias y un pleito entre ambos acabó con el grupo al final.

Jack se dedicó a su carrera de solista y formar otras bandas como The Dead Weather, mientras que Meg está perdida entre proyectos de bajo calibre.

Pasaron nueve años para que Jack y Meg se pusieran de acuerdo, y lanzaran un disco de Grandes Éxitos, que está próximo a salir en el mes de diciembre.

A través de sus redes sociales, la disquera Third Man Records anunció que llegará un disco oficial con los grandes éxitos de la banda.

Habrá varias ediciones de colección y la única mala noticia es que sólo los suscriptores podrán adquirirla.

Announcing #TheWhiteStripes Greatest Hits, the first official anthology of recordings from Jack & Meg White, out 12/4 via TMR & @ColumbiaRecords, available to pre-order now. Limited edition colored vinyl available exclusively from @TMRVault Package 46. https://t.co/nDjGaKH666 pic.twitter.com/xt1Wmi9SyU

— Third Man Records (@thirdmanrecords) October 6, 2020