A dos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el senador Thom Tillis se pronunció seguro de que los republicanos de Carolina del Norte lo mantendrán en el Senado.

“Los republicanos de Carolina del Norte están dispuestos a mantener al Senado y a la Casa Blanca en buenas manos mediante la reelección del presidente Donald Trump y yo el 3 de noviembre!”, publicó el senador en su cuenta de Twitter.

North Carolina Republicans are ready to keep the Senate and the White House in good hands by re-electing President @realDonaldTrump and me on November 3rd! pic.twitter.com/FRHS38Xhxi

— Thom Tillis (@ThomTillis) November 2, 2020