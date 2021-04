Una startup de Carolina del Norte que es impulsada por Jennifer Garner combate la caída del cabello en las mujeres.

Virtue Labs es una startup de biotecnología de Raleigh que ganó los máximos honores en los premios Best of What’s New Awards 2019 de Pop Science.

Lo logró gracias a su producto innovador llamado Virtue ColorKick.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Sus productos prometen ayudar a aproximadamente 30 millones de mujeres que sufren de pérdida de cabello.

La empresa de biotecnología se centra en la fertilidad del cuero cabelludo y la supervivencia de la fibra capilar.

Virtue Labs creció con el apoyo de la actriz Jennifer Garner junto con el director creativo de la compañía, Adir Abergel.

La afamada actriz señaló que confía en las decisiones de Abergel con todo lo relacionado con el cabello en un artículo de diciembre de 2019 publicado en WRAL.

Fue así que cerró 28.6 millones de dólares en acciones de 26 inversores en noviembre de 2020.

Pero no solo cuenta con el respaldo de Garner.

Pues la nueva línea de productos Flourish, está impulsada por la máxima tecnología de la compañía, un complejo de proteína de queratina conocido como Alpha Keratin 60ku CLINICAL.

El cuero cabelludo es el punto de partida para todo el crecimiento del cabello.

¿Cómo combate la caída del cabello este producto?

Y la nueva línea de la compañía se centra en este sitio para nutrir el microbioma del cuero cabelludo y fortalecer la barrera de humedad mientras limpia los folículos.

Según la compañía, la línea de productos aumentó el grosor de cada mechón de cabello individual en un 22 % y redujo la rotura de los mechones de cabello en un 26 %.

“Como marca de biotecnología nacida de la medicina regenerativa, Virtue siempre ha ido a donde nuestra tecnología nos ha llevado”, dijo Melisse Shaban, fundadora y directora ejecutiva de Virtue Labs.

“Y eso es ciertamente cierto con Flourish”.

“La caída del cabello es una epidemia silenciosa que las mujeres enfrentan solas”.

“Con este lanzamiento, nuestro objetivo es proporcionar productos verdaderamente eficaces y acabar con el estigma de la caída del cabello en las mujeres“.

El lanzamiento del producto se produce después de tres años de descubrimiento e investigación, señaló Shaban.

Incluye seis productos que se pueden comprar individualmente entre 28 y 48 dólares o dentro de dos regímenes de tres pasos a 134 dólares.

Todos disponibles en un sitio web creado por la compañía específicamente para el línea de producto.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

¿Cómo evitar la caída del cabello en tiempos de COVID-19?

Evite la caída del cabello con productos naturales