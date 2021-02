Tiger Woods resulta herido en accidente automovilístico

El golfista Tiger Woods, sufrió un accidente de tráfico en el que resultó herido, según reportaron autoridades de Los Ángeles; después que el deportista fuera rescatado por los servicios de rescate.

El vehículo que conducía Woods se volcó entre Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes en Los Ángeles, cuando perdió el control del mismo y se estrelló fuera de la carretera.

Según los primeros reportes, Woods fue llevado a un hospital de emergencia, pues presentaba múltiples heridas en las piernas, por lo que fue sometido a una cirugía.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021