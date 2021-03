Es bien sabido que los Tik Tokers harían cualquier tipo de locura con tal de ganar algún seguidor o likes, sin importar que su vida corra peligro, entre mayor sea la locura, mejores métricas tendrá en su perfil.

Pero hay algunas ocasiones en que las cosas no resultan como se esperaban, debido a intrépidos intentos, algunos Tik Tokers han resultado lastimados o perdieron la vida por sus ocurrencias.

Tik Toker jugaba con pulpo sin saber que es una especie de las más venenosas

Como el caso de un usuario de Tik Tok, quien decidió colocar entre sus manos un pequeño y hermoso pulpo, el cual es una de las especies más venenosas de todo el mundo y él ignoraba el peligro que corría.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

La usuaria Kaylinmarie21 publicó un video donde se le ve en una playa de la isla indonesia de Bali y se ve la forma en que toma al pulpo con las manos.

¿Qué especie de pulpo venenoso es?

El pulpo es de color amarillo con anillos de tonos azules y negros y la especie es Hapalochlaena, que pese a pequeño tamaño, lleva suficiente veneno como para matar a 26 personas adultas en minutos.

Este mecanismo de defensa del pulpo es común en estas especies y cuando inyectan su veneno, las personas no lo notan hasta que sufren una repentina parálisis en su cuerpo.

No hay antídoto para el veneno de este pulpo

Además, no existe antídoto contra el veneno del pulpo, por lo que no es recomendable tomar a ningún animal salvaje si no se conoce la especie.

La Tik Toker también contó que pasó tres horas llorando por la suerte que tuvo tras el descubrimiento que tuvo en Internet.