TikTok: hombre se viraliza tras cantar icónica canción de rock

TikTok se ha transformado en una de las redes sociales más populares en un corta lapso de tiempo, donde personas comunes se han convertido en celebridades.

El usuario de la red social @420doggface208 (mejor conocido como “Dog Face”) publicó un video recientemente en el que se grabó relajado sobre una patineta mientras toma jugo de arándano y canta el tema “Dreams” de Fleetwood Mac.

El video se convirtió en tendencia tanto en México como en Estados Unidos.

Incluso, tomó tanta fuerza que la banda británica le comentó al usuario en el video: “¡Nos encanta esto!”. El cofundador de la banda británica, Peter Green, falleció este año a los 73 años en London, Inglaterra.

I don’t use this verbiage often but this is a whole vibe. simple as that pic.twitter.com/NfdLsgLkxu

— DrewFrog (@DrewFrogger) September 25, 2020